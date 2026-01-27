Merve Eryiğit’ten 'Jet' itiraflar: Özel jette 3’lü ilişki günlük 600 dolar harçlık!

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi.

KADIN PAZARLAYAN İSİMLERİ İFŞA ETTİ

Eryiğit verdiği ifadede, kadın pazarlayan, etrafındaki kişilere uyuşturucu temin eden çok sayıda ismi savcılıkla paylaştı.

MERVE ERYİĞİT'TEN İTİRAF

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Ardından gelen itiraflarla alemler gündemde yerini aldı. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.







UÇAKTA ALEM KABİNİ



Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit,"O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Uçağa girdiğimizde bir ön kısım, bir de arka kısım vardı. Arka kısım paravana benzer sürgülü bir kapıyla ayrılmıştı. Kıbrıs'a giderken ben hiç paravanın arkasında bulunmadım, hep önde oturdum."



"Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi. Kıbrıs'ta otelde kaldığımız süre zarfında Selen Görgüzel ve Nilüfer Batur Tokgöz'ün de günlük harçlık aldığını biliyorum."

"Selen ve Nilüfer'in de başka adamlarla otel odasında birlikte olduğunu düşünmekteyim."diye konuştu.





ÖNCE UYUŞTURUCU SONRA ALEM



Gülibrahimoğlu'nun uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği Beykoz'da bulunan Günyüzü konaklarındaki evinden bahseden Eryiğit,"Dansöz Neda da vardı. Biz evde eğlenirken eve Murat'ın çalışanı uyuşturucu getirdi. Evde esrar kullanırken bir kadınla cinsel birlikteliğe girdiğini hatta beni de birkaç kez cinsel birlikteliğe girmem için çağırdılar. Çünkü Murat Gülibrahimoğlu biz kadınlardan toplu ilişki yaşamamızı istiyordu. Murat'ın evine çağırdığı tüm kadınlarda uyuşturucu verip, yararlanıyordu"dedi.





3'LÜ İLİŞKİ İTİRAFI



TAKVİM'den Atakan Irmak'ın haberine göre, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisini "Maden işi yapıyorum zenginim"diyerek tanıttığını aktaran Eryiğit, uçakta 3'lü ilişkiye girdiklerini itiraf etti.





ERYİĞİT: "RABİA MURAT VE BEN BİRLİKTE YAPTIK"

Eryiğit, "Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. O da uçağın arka tarafında ben, Rabia Karaca ve Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte yaptık. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım. Ayşe Sağlam benim bu tatilimde üzerimden para kazanmış olabilir."dedi.









GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİNE GİTTİM







Eryiğit boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerinin müdavimlerinden olduğunu ve buraya gelen daha önce kamuoyunda hiç çıkmamış isimleri de savcılıkla paylaştı.