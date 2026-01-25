İşgalden kurtarılan Deyr Hafir sakinleri YPG zulmünü anlattı! Zorla "Rojova" dayatması... Hem terör estirdiler hem de çaldılar

Terör örgütü YPG, Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasına giden süreçte Halep'e bağlı Deyr Hafir bölgesini işgal etti. Suriye ordusu ise Halep'in doğusunda yer alan Deyr Hafir'i, 16 Ocak'ta düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG'den kurtardı.





Beldenin girişinde YPG'nin kurduğu kontrol noktaları ile binaların pencerelerine dizilmiş çuvallarla oluşturulan mevziler hâlâ duruyor. Esed rejiminin bölgeyi kontrol ettiği döneme ait Esed yanlısı sloganlar ile rejimin iki yıldızlı Suriye bayrakları da duvarlarda görülüyor. Kent merkezinde ise YPG'nin konuşlandığı bir noktada, hazırlanmış ancak tuzaklanmamış el yapımı patlayıcılar bulunuyor.

Deyr Hafir'de yaşayan Suriyeliler, kontrol noktalarında saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını, çocuklarının yaklaşık bir yıl boyunca eğitim alamadığını, yakınlarının yalnızca cep telefonlarında yeni Suriye bayrağı ya da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın fotoğrafı bulunduğu gerekçesiyle terör örgütü tarafından alıkonulduğunu ve rüşvet karşılığında serbest bırakıldıklarını anlattı.