Ekrem İmamoğlu’nun diploma muamması! Geçersiz sayılabilir mi? Kurnaz oyun usulsüz işler! CHP’li isimden açıklama

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay SAHTE DİPLOMA GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Bu noktada Ekrem İmamoğlu'nun sessizliğe bürünmesi oldukça dikkat çekti. Özgür Özel'e yönelik yapılan operasyon ile Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" tartışması da gündemden düştü. Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında nasıl yatay geçiş yaptığı ise akıllarda soru işareti ile kalmaya devam etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gençliği Ekrem İmamoğlu geçiş sürecini, "Ben 90 yılında bu okula geçiş yaptım. Ben bu okula geçiş yapıldığını 89 yılında öğrendim. 90'da başvuranda, burada 3-4 yılında böyle geçişler yapıldı. Sonra kapatıldı" diye anlatarak, 20 ek ders aldığını söyledi. Denkliğinin ne zaman yapıldığı? Ortalamasının kaç olduğu gibi sorulara ise yanıt vermedi. İmamoğlu'nun yatay geçiş tartışmalarının yaşandığı sırada mezun olduğu fakülteyi ziyaret edip, yatay geçiş konusuna değinmesi bir telaşın içinde olduğunun net bir karışması olarak yansıdı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel. CHP'LİLER PEŞİNİ BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİLLER

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Övür, söz konusu yazısında sahte diploma tartışmasının Özgür Özel'in özel hayatıyla ilgili kirli operasyonla gündemden düştüğüne işaret etse de CHP'lilerin bu işin peşini bırakmaya niyetli olmadığını yazdı. "ORTADA SAHTEKARLIK VAR"

Övür, babadan CHP'li aynı zamanda da "Profesör" ünvanlı bir CHP'linin kendisine "Bu kabul edilemez, en önem verdiğimiz şey karşımıza çıkıyor. Ortada açık bir sahtekarlık var. Bence o diploma geri alınır. YÖK hemen açıklama yapmalı" dediğini ifade etti.



İmamoğlu'nun tartışılan diploma meselesini iktidar mensupları ya da iktidara yakın medya değil, ulusalcı kesimin önde gelen isimlerinden Erdem Atay'ın gündeme taşıdığına vurgu yapan Övür, İmamoğlu ve ekibinin ısrarla ellerindeki diplomayı ya da mezuniyet belgesini göstererek, asıl soruya yanıt vermediğini ifade etti.

T24'ün daha önce yayımladığı haber. (T24 haber sitesinden ekran görüntüsü) KURNAZ BİR OYUN OYNANIYOR

Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi de bu duruma köşesinde ele alarak,oynanan kurnaz oyuna dikkat çekti. Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun diploması var deniliyor. Buna kimsenin itirazı yok. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun diploması var. Üstüne üstlük bir de yüksek lisans yapmış. Bu da doğru. Sorun, Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle ilgili." şeklinde bir ifade kullandı. T24'ün daha önce yayımladığı haberde bu kurnazlığı gözler önüne serdi. T24, "İmamoğlu' 'sahte diploma' iddialarına son noktayı koydu: Mezuniyet belgesi paylaşıldı" şeklinde bir haber yayımlamıştı.



Ancak sorun diploma veya mezuniyet belgesi değildi, diplomanın alınmasını sağlayan KKTC'deki bir üniversiteden İstanbul Üniversitesine geçiş hakkı olmamasına rağmen bunun gerçekleşmesiydi.