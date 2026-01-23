CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin işten çıkardığı personel grev yapıyor: Akrabası olanlar arka kapıdan girdi!

"22 YILDIR NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞINIZ BELLİ"

Kendisinin de CHP üyesi olduğunu vurgulayan işçi, "22 yıldır neden iktidar olamadığınız belli. Hiçbir zaman işçinin, emekçinin yanında durmadınız."ifadelerini kullandı.

Hakını arayan işçi,"Şişli'de kayyum var dedin. Hadi buradan kayyum var mı? Ya buranın insanları hep buranın evladı. Burada diyor ki kayyum var diyor. Ne kayyumu burada yıllardır CHP var." diyerek CHP'ye yüklendi.

"ÇOCUKLARIN GURURUYLA OYNAMAYIN"

Çocukları ile arasında geçen diyaloğu da anlatan emekçi,"7 yaşında kızım var, her sabah 'Baba hayırlı işler' diyor. 16 yaşındaki kızım her gün 'Baba ne oldu?' diye soruyor. Bu çocukların duygularıyla, gururuyla oynamayın ya."diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Motosiklet sürücüsünün görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine işçi, "Paylaş, herkes duysun" diyerek yaşadıklarının duyurulmasını istedi.

Belediyede yaklaşık 1800 çalışanın bulunduğunu belirten işçi, birçok emekçinin kendisine destek verdiğini de sözlerine ekledi.