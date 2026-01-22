MSB'den "Gereği yapılıyor" açıklaması! Nusaybin'de bayrağımıza el uzatan YPG'li failler tespit edildi | Suriye ve Süleyman Şah'da son durum

NUSAYBİN HUDUT HATTINDA GERÇEKLEŞEN OLAY: ORGANİZE PROVOKASYON Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur.





FAİLLERİ TESPİT EDİLDİ



Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır.



Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır.



SURİYE'DEKİ SON DURUM

Suriye Hükûmeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir.

Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir.

Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.