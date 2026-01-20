Başkan Erdoğan Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü: Bu işin sonuna kadar peşinde olacağız

"Bu işin sonuna kadar takipçisiyiz" diyen Erdoğan, "Atlas beni kalpten yaraladı. Daha önce Minguzzi'de olduğu gibi böyle bir katliam yaptılar. Dün kabine toplantısında da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"O PIRLANTA GİBİ YAVRU NASIL ACIMASIZCA KATLEDİLİR?"

Erdoğan önceki günkü kabine toplantısında"Özellikle de Atlas yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak da üzerimize düşen görev neyse bunu sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisinde olduğumuzu da söylemek istiyorum.Üzerimize düşen neyse sonuna kadar yapacağız"demiş, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziyelerini iletmişti.

''Bunun hesabını sormak görevimizdir''





"Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:



Ne gerekiyorsa, başta Adalet Bakanımız olmak üzere, yargının tüm kurumları olmak üzere, İçişleri Bakanlığı olmak üzere bütün bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim görevimizdir, bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru, o kadar güzelimsi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir." değerlendirmelerinde bulundu.