Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın"
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı hayattan koparan 15'lik E.C'nin avukatı, caniliği aklamaya kalktı. Eli kanlı katilin 18 yaşından küçük olmasını öne sürerek serbest bırakılmasını isteyen avukat, "haksız tahrik" savunması yaptı. E.C'nin Atlas Çağlayan'ı yaralama kastıyla değil korkutma kastıyla hareket ettiğini iddia etti. Bu sözler büyük tepki çekti.
