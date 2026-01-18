Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın"

A Haber'e konuşan Ünlü, "Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın"ifadelerini kullandı.