PODCAST CANLI YAYIN

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın"

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı hayattan koparan 15'lik E.C'nin avukatı, caniliği aklamaya kalktı. Eli kanlı katilin 18 yaşından küçük olmasını öne sürerek serbest bırakılmasını isteyen avukat, "haksız tahrik" savunması yaptı. E.C'nin Atlas Çağlayan'ı yaralama kastıyla değil korkutma kastıyla hareket ettiğini iddia etti. Bu sözler büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 1

İstanbul Güngören'de "2. Mattia Ahmet Minguzzi" olayı yaşandı.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 2

Lise 3'e giden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Merter'deki bir kafede "yan baktın" bahanesiyle bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 3

Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki cani E.C ifadesinde "Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım" savunmasını yaptı.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 4
Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 5

ANNEYİ TEHDİT EDEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Akıllara, Kadıköy'deki bit pazarında vahşice katledilen Ahmet Minguzzi geldi.

Üstelik Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü de tıpkı Yasemin Minguzzi gibi ölüm tehditleri aldı. Tehdit içerikli mesajlar atan 4 şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 6

Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

AVUKATIN "VUKUATLI" SAVUNMASI: CANİLİĞİ AKLADI

Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç.'nin avukatı "haksız tahrik" savunmasında bulunup, katilin yaş küçüklüğünü öne sürerek serbest bırakılmasını istedi.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 7

E.C'nin Atlas Çağlayan'ı yarala kastıyla değil korkutma kastıyla hareket ettiğini iddia etti.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 8

Şu ifadeleri kullandı:

Maktulü yaralama kastıyla değil, korkutma kastıyla hareket etmiştir.

Yaşının küçük olması ve kendisine hakaret edilmesi nedeniyle haksız tahrik etkisiyle olay gerçekleşmiştir.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 9

"SERBEST BIRAKILSIN"

Yaş küçüklüğü dikkate alındığında alacağı ceza bellidir.

Belirtilen hususlar ile birlikte E.Ç.'nin savunması, dosyadaki delil durumu ve yaş küçüklüğü dikkate alınarak serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Avukatın, caniliği masumlaştırma çabası büyük tepki çekti.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 10

ACILI ANNE ADALET İSTEDİ

Öte yandan Atlas'ın acılı annesi Gülhan Ünlü, göz yaşları içinde oğlu için adalet istedi.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 11

A Haber'e konuşan Ünlü, "Oğlum, her gün gitmiş olduğu kahvenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Bizim sesimizin duyulmasını istiyorum. Yavrum için adalet istiyorum. Benim çocuğuma bunları yapan kişiler 15 yaşında, ama 15 yaşındaki çocuk değiller, 15 yaşındaki caniler. Ve ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür o cezayı çeksinler. Önce Ahmet'i, sonra benim yavrum Atlas'ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin. Başka çocukların anneleri yanmasın"ifadelerini kullandı.

Atlas'a kıyan E.C'nin avukatı caniliği aklamaya kalktı! Skandal savunma: "Yaralama kastı yoktu, yaşı küçük serbest bırakılsın" - 12

- Atlas Çağlayan


Evlat acısı yetmedi tehdit ettiler! Atlas Çağlayan’ın annesine mesaj yağdıran 4 kişi yakalandı
Evlat acısı yetmedi tehdit ettiler! Atlas Çağlayan'ın annesine mesaj yağdıran 4 kişi yakalandı
Atlasın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım
Atlas'ın annesi Gülhan Çağlayan feryat etti: Ciğerimin yarısını aldılar! | Katilin ifadesi ortaya çıktı: Bıçağı salladım