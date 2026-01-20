Süreç sınanıyor! PKK/KCK'dan ayaklanma çağrısı: Elebaşı Mustafa Karasu'dan "Suruç" provokasyonu

PKK elebaşı Murat Karayılan SDG'yi bahane ederek Terörsüz Türkiye sürecini dinamitledi (Takvim.com.tr)

PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde komutanı Murat Karayılan ise "Apo'nun başlattığı süreci boşa çıktı" diyecek kadar ileri gitti.Sokak çağrısı yapan PKK elebaşı "ulaşabilen ulaşmalı" diyerek Nusaybin sınırını karıştırmaya yeltendi. SDG için "Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek silaha sarılma mesajı verdi.