Süreç sınanıyor! PKK/KCK'dan ayaklanma çağrısı: Elebaşı Mustafa Karasu'dan "Suruç" provokasyonu
Suriye'de SDG'nin bozguna uğraması maskeleri düşürdü. PKK elebaşları sıraya girip ayaklanma çağrısı yaptı. Mustafa Karasu, "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır" deyip 2014'teki Suruç'taki bölücü eylemlerin aynısının günümüzde de istedi. Karasu günler önce de "Süreç tıkanır" demeçleri verip "Türkiye'deki süreç Suriye'yi, Suriye'deki süreç Türkiye'yi etkiler" tehdidi savurmuştu.
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayan SDG devirdiği masanın altında kaldı. Fırat terörden temizlendi, Suriye ordusu YPG'nin kuluçka merkezi Kobani ve Haseke'ye yürüdü.
SDG'nin işgali ettiği toprakları "kazanım" olarak gören PKK ise Türkiye'yi soykırımla suçlamaya kalktı. İmralı'nın dile getirdiği "darbe mekanizması" Kandil eliyle devreye alındı.
PKK'nın çatı yapılanması KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek "ayaklanma"çağrısı yaptı. PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'dan ayaklanma çağrısı
KARASU'DAN "SURUÇ" PROVOKASYONU
2014'teki Suruç'taki bölücü eylemlerin aynısının günümüzde de yapılmasını isteyen Karasu, "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere bu mücadeleye güç katmalıdırlar. Kürdistan gençliği bugünler için vardır. Bu açıdan gençlik her yerde ayağa kalkmalı. 2014'te Suruç-Kobanê sınırı DAİŞ'e karşı direnişin sembol yeriydi. Bugün de benzer biçimde Rojava Kürdistan direnişine her yerde destek verebiliriz" şeklinde konuştu.
GÜNLER ÖNCE "SÜREÇ TIKANIR" DEMİŞTİ
Karasu 4 Ocak'ta yaptığı bir başka açıklamada "Kürt sorunu çözülmediği müddetçe Türkiye'de darbe habitusu her zaman var olacaktır. Hukuki ve siyasi karşılık olmazsa süreç tıkanır" demişti.
SDG'ye "Silah bırakmasınlar" aklı veren Karasu, "Türkiye'deki süreç Suriye'yi, Suriye'deki süreç Türkiye'yi etkiler" tehdidi savurmuştu.
KARAYILAN'DAN NUSAYBİN PROVOKASYONU
PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde komutanı Murat Karayılan ise "Apo'nun başlattığı süreci boşa çıktı" diyecek kadar ileri gitti.
Sokak çağrısı yapan PKK elebaşı "ulaşabilen ulaşmalı" diyerek Nusaybin sınırını karıştırmaya yeltendi. SDG için "Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız" diyerek silaha sarılma mesajı verdi.