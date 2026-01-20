PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'dan ayaklanma çağrısı

PODCAST CANLI YAYIN
Suriye'de SDG'nin bozguna uğraması maskeleri düşürdü. PKK elebaşları sıraya girip ayaklanma çağrısı yaptı. Mustafa Karasu, "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır" deyip 2014'teki Suruç'taki bölücü eylemlerin aynısının günümüzde de istedi.

