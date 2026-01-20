PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'dan ayaklanma çağrısı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıPKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'dan ayaklanma çağrısıPKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'dan ayaklanma çağrısıGiriş Tarihi: 20 Ocak 2026 14:21 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Suriye'de SDG'nin bozguna uğraması maskeleri düşürdü. PKK elebaşları sıraya girip ayaklanma çağrısı yaptı. Mustafa Karasu, "Yarın geç olabilir, şimdiden ayağa kalkılmalıdır" deyip 2014'teki Suruç'taki bölücü eylemlerin aynısının günümüzde de istedi.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN