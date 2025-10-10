Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı | "Kardeşimizin intikamı alındı"

Öktem olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar kaçtı. Aynı gün içinde, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ile yardım eden 8 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı (İHA)

Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Aracı kullanan Semih Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, bildiklerini detaylıca anlatacağını söyledi.

"KARDEŞİMİN OKULUNUN FOTOĞRAFINI ATINCA KABUL ETTİM"

Aydın, saldırıdan 7 gün önce Alican Ç. adlı bir kişiden telefon aldığını ifade ederek, "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. Senden bir şey isteyeceğim' dedi. İstemediğim halde, iki gün sonra kardeşimin okulunun fotoğrafını gönderdiler ve teklifini kabul ettim" dedi.

Daha sonra Alican Ç.'nin tarif ettiği hücre evine gidip, diğer şüphelilerle 5-6 gün kaldığını ifade eden Aydın, olaydan bir gün önce evden çıkmaları için talimat aldıklarını belirtti. Olay günü, bir araçla bulundukları yere getirildiklerini söyledi.