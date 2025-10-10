PODCAST CANLI YAYIN

Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı | "Kardeşimizin intikamı alındı"

6 Ekim'de İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem'i katleden şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheliler, olaydan bir hafta önce Öktem’in evini ve ofisini izledi. Cinayetin ardından ise, "Kardeşimizin intikamı alındı" dedikleri kayıtlara geçti. Aracı kullanan Semih Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, bildiklerini detaylıca anlatacağını söyledi. Aydın, saldırıdan 7 gün önce Alican Ç. adlı bir kişiden telefon aldığını ifade ederek, "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. Senden bir şey isteyeceğim' dedi. İstemediğim halde, iki gün sonra kardeşimin okulunun fotoğrafını gönderdiler ve teklifini kabul ettim" dedi.

Planlı takip kanlı hesap | Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme! İfadeler ortaya çıktı | "Kardeşimizin intikamı alındı"

İstanbul Şişli'de Serdar Öktem, aracıyla trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Öktem olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar kaçtı. Aynı gün içinde, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ile yardım eden 8 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Aracı kullanan Semih Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, bildiklerini detaylıca anlatacağını söyledi.

"KARDEŞİMİN OKULUNUN FOTOĞRAFINI ATINCA KABUL ETTİM"
Aydın, saldırıdan 7 gün önce Alican Ç. adlı bir kişiden telefon aldığını ifade ederek, "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. Senden bir şey isteyeceğim' dedi. İstemediğim halde, iki gün sonra kardeşimin okulunun fotoğrafını gönderdiler ve teklifini kabul ettim" dedi.

Daha sonra Alican Ç.'nin tarif ettiği hücre evine gidip, diğer şüphelilerle 5-6 gün kaldığını ifade eden Aydın, olaydan bir gün önce evden çıkmaları için talimat aldıklarını belirtti. Olay günü, bir araçla bulundukları yere getirildiklerini söyledi.

Aydın, araç içinde yaklaşık bir saat beklediklerini, ardından etraftaki araçları ve ofisleri kontrol eden şüphelilerin "Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?" diye konuştuklarını aktardı.

Trafikte ilerlerken, şüphelilerden biri Öktem'in aracını fark etti ve "Aaa abi o araba o araba Cengo maskeyi ve silahı ver" dedi. Ardından silahlar ve maskeler dağıtıldı, hepsi araçtan inerek ateş açmaya başladı. Aydın durumu anlayamayıp kaçmaya çalışırken, şüpheliler araca binip hızla uzaklaştı.

Aydın, "Alican Ç.'yi aradılar ve, 'Kardeşimiz Caner Koçer'in intikamı alındı abi' dediler. Sonrasında ateş ettikleri yerleri tartıştılar" diye konuştu.

Diğer saldırganlardan Sidar Ö. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti. Cezaevinden izinli çıktığını, ailesinin tehdit edilmesi nedeniyle saldırıyı kabul ettiğini söyledi. Sidar Ö., Alican Ç.'nin talimatıyla olaydan 1 hafta önce Öktem'in evinin ve ofisinin çevresinde beklediklerini anlattı.

Olay günü, aracın nereye gideceğini kendisinin tarif ettiğini söyleyen Sidar Ö., "Alican bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söyledi. Saat 17.00 sıralarında Alican Facetime'dan aradı ve 'Adam otobana bağlanıyor, peşine düşün' dedi. Silahlar bize verildi" dedi.

Sidar Ö., Öktem'in aracını gördüklerinde araçta beklediklerini, trafik nedeniyle araç sağ şeritte dururken sol şeritten yanına yaklaştıklarını aktardı. Ardından araçtan inip ateş etmeye başladıklarını, kendisinin uzun namlulu silahla iki el ateş ettiğini ancak nereye ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Kaçış sırasında Alican Ç. ile görüntülü konuşmaya devam ettiklerini ve Alican'ın sürekli "İntikam alındı, intikam alındı, Caner'in intikamı alındı" diye bağırdığını ifade etti.

