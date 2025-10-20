Esenyurt’ta kanlı pusu: Serdar Öktem suikastıyla bağlantı şüphesi

İstanbul Esenyurt’ta dört arkadaşın bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Güvenlik birimlerinin ilk bulgularına göre saldırının, geçtiğimiz gün öldürülen avukat Serdar Öktem suikastıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Olayın, “Daltonlar” ve “Casperler” adlı iki rakip suç örgütü arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025

İstanbul Esenyurt'ta- Diyar E. (19), U.G. (21), T.Ö. (19), E.Ö.(19) isimli 4 arkadaş, geçtiğimiz gün yanlarına otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Diyar E., kurtarılamadı.

Diyar E., Takvim Gazetesi



Güvenlik birimlerinin ilk incelemelerine göre kanlı saldırının, otomobiliyle seyir halindeyken Daltonlar Silahlı Suç Örgütü tarafından öldürülen avukat Serdar Öktem suikastıyla ilişkili olduğu saptandı. İddiaya Öktem, Casperlar isimli Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün rakibi olan çeteye mensup kişilerin avukatlığını yapıyordu. Bu yüzden Daltonlar tarafından hedef yapılarak öldürüldü. Esenyurt saldırısının iki husumetli çetenin arasında gerçekleşen bir hesaplaşma olduğu ihtimali üzerinde duruyor.