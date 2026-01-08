Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı: SDG'nin tavrı istikrara engel! | Netanyahu tehlikeli bir oyun oynuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan Fidan, "SDG'nin tavrı istikrara engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede gerilimi ve soykırım siyasetini sürdüren İsrail'e de tepki gösteren Fidan, "Netanyahu tehlikeli bir oynuyor" dedi.

