İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?

Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışında kumar oynanan bir ortama gittiklerini; burada "5 dakikada 200.000 USD kaybedildiğini hatırladığını" söyledi. Bu paranın da "İBB'den kazanıldığı öne sürülen paralar" olduğunu iddia etti.

Karaca, 2022 Nisan ayında "Ceren Alper isimli psikolog" aracılığıyla Murat Gülibrahimoğlu ile tanıştığını; 2022–2023 aralığında ilişki yaşadıklarını öne sürdü. İddiasına göre bu süreçte, telefonunda bulunan görüntüler ve yazışmalar delil olarak değerlendirmeye alındı.

2022–2023 döneminde yaşadıklarını detaylıca anlatan Karaca ifadesinde "tanıştırılma" süreciyle başlayan ilişkiler ağında Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş isimlerini tek tek anarak , "uyuşturucu kullanımı, eğlence/strip turlarının organize edilmesi, özel jetle seyahatler, yurt dışında kumar " gibi itiraflarda bulundu. Karaca ayrıca, telefonunda yer aldığını söylediği çok sayıda video-fotoğraf ve yazışmanın incelenerek dosyaya konulduğunu belirtti.







"ÖZEL UÇAK, LÜKS HAYAT VE 'KANDIRILMA'" İTİRAFLARI

Karaca, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisini ve arkadaş çevresini "özel uçaklarla gezdirip, lüks eşyalarla etkileyerek" kandırdığını; çeşitli buluşmaların "görüntü ve yazışmalarla" dosyaya girdiğini söyledi.



Selen Görgüzel ve Fatih Keleş aynı karede (Takvim.com.tr)



Karaca, "gösterilen bir fotoğraftaki saat" üzerinden, fotoğrafta görülen kişinin Fatih Keleş olduğunu iddia ederek, Keleş hakkında da ağır ifadeler kullandı.

"CEBECİ MADEN DÖKÜM SAHASI, PARALARIN DAĞITILMASI" İDDİASI

Karaca, bazı buluşmaların Cebeci'deki "maden döküm sahası" olarak tarif ettiği alanda geçtiğini, bu ortamlarda "yüksek meblağlardan" ve "paraların kimlere verileceğinden" konuşulduğunu ileri sürdü. Kendisine "hizmetçi rolü" verildiğini; kahve-meyve servisi yaptırıldığını anlattı. Bu bölümlerde, "İBB'den kazanıldığı öne sürülen paralar" iddiaya konu edildi.







UYUŞTURUCU İDDİALARI: "ESRAR", "PARTİ GÖRÜNTÜLERİ" VE "TEMİN"

Karaca, ifadesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin ayrıntılara da girdi:



•Bazı akşamlarda esrar kullanıldığını, "kokain kullanmadığını" söylediği ifadeler yer aldı.



•Fatih Keleş ve çevresinin "beraber uyuşturucu kullandığı" iddia edildi.