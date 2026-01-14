İmamoğlu'nun A Takımı'nın narko-fuhuş partisi görüntüleri! İBB paralarıyla villada striptiz: Uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu mu temin etti?
Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı'nın İBB'deki vurgun paralarıyla villalarda yaptığı narko-fuhuş partilerinin görüntüleri çıktı. Murat Gülibrahimoğlu’nun villasında 2 gün süren doğum günü partisinde bulunan Rabia Karaca itirafçı oldu. Karaca, Gülibrahimoğlu'nun yurt dışında bir kumar masasında 5 dakikada 200 bin dolar kaybettiğini, bu paranın İBB'ye ait olduğunu öne sürdü. Cebeci maden sahasındaki vurgun paralarının taksim edildiği toplantılarda kendisine "hizmetçi" rolü verildiğini anlatan Rabia Karaca, Fatih Keleş ve çevresinin uyuşturucu kullandığını iddia etti. İmamoğlu'nun A Takımı'na uyuşturucuyu Gülibrahimoğlu'nun temin ettiğini beyan etti.
Etkin pişmanlık beyanlarıyla villalarda düzenlenen partiler aynı dosyada birleşti.
Villada dansöz ve striptizcilerin bulunması, para karşılığı yapılan ilişkiler Gülibrahimoğlu'nun kirli ağını yeniden gözler önüne serdi.
Öte yandan İBB'ye sıçrayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı.
2022–2023 döneminde yaşadıklarını detaylıca anlatan Karaca ifadesinde "tanıştırılma" süreciyle başlayan ilişkiler ağında Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş isimlerini tek tek anarak, "uyuşturucu kullanımı, eğlence/strip turlarının organize edilmesi, özel jetle seyahatler, yurt dışında kumar" gibi itiraflarda bulundu.
Karaca ayrıca, telefonunda yer aldığını söylediği çok sayıda video-fotoğraf ve yazışmanın incelenerek dosyaya konulduğunu belirtti.
İBB PARALARIYLA NARKO-FUHUŞ PARTİSİ
Bu kapsamda Murat Gülibrahimoğlu'nun villasında 2 gün süren doğum günü partisinden görüntüler ortaya çıktı.
"CEREN ALPER TANIŞTIRDI"
Karaca, 2022 Nisan ayında "Ceren Alper isimli psikolog" aracılığıyla Murat Gülibrahimoğlu ile tanıştığını; 2022–2023 aralığında ilişki yaşadıklarını öne sürdü. İddiasına göre bu süreçte, telefonunda bulunan görüntüler ve yazışmalar delil olarak değerlendirmeye alındı.
"YURT DIŞINDA KUMAR" VE "200 BİN DOLAR" İDDİASI
Karaca, Murat Gülibrahimoğlu ile yurt dışında kumar oynanan bir ortama gittiklerini; burada "5 dakikada 200.000 USD kaybedildiğini hatırladığını" söyledi. Bu paranın da "İBB'den kazanıldığı öne sürülen paralar" olduğunu iddia etti.
"ÖZEL UÇAK, LÜKS HAYAT VE 'KANDIRILMA'" İTİRAFLARI
Karaca, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisini ve arkadaş çevresini "özel uçaklarla gezdirip, lüks eşyalarla etkileyerek" kandırdığını; çeşitli buluşmaların "görüntü ve yazışmalarla" dosyaya girdiğini söyledi.
Karaca, "gösterilen bir fotoğraftaki saat" üzerinden, fotoğrafta görülen kişinin Fatih Keleş olduğunu iddia ederek, Keleş hakkında da ağır ifadeler kullandı.
"CEBECİ MADEN DÖKÜM SAHASI, PARALARIN DAĞITILMASI" İDDİASI
Karaca, bazı buluşmaların Cebeci'deki "maden döküm sahası" olarak tarif ettiği alanda geçtiğini, bu ortamlarda "yüksek meblağlardan" ve "paraların kimlere verileceğinden" konuşulduğunu ileri sürdü. Kendisine "hizmetçi rolü" verildiğini; kahve-meyve servisi yaptırıldığını anlattı. Bu bölümlerde, "İBB'den kazanıldığı öne sürülen paralar" iddiaya konu edildi.
UYUŞTURUCU İDDİALARI: "ESRAR", "PARTİ GÖRÜNTÜLERİ" VE "TEMİN"
Karaca, ifadesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin ayrıntılara da girdi:
•Bazı akşamlarda esrar kullanıldığını, "kokain kullanmadığını" söylediği ifadeler yer aldı.
•Fatih Keleş ve çevresinin "beraber uyuşturucu kullandığı" iddia edildi.
"UYUŞTURUCUYU MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU TEMİN EDİYORDU"
•Uyuşturucu temininin, iddiaya göre, Murat Gülibrahimoğlu'ndan istenip sağlandığı; "uyuşturucu partilerine ilişkin videoların" telefonda bulunduğu ileri sürüldü.
•Karaca, ilerleyen süreçte "uyuşturucu bataklığından kurtulamadığını" da beyan etti.