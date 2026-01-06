Maduro kelepçeli şekilde mahkemeye çıkarıldı! Canlı yayında “savaş esiriyim” dedi

Venezuela lideri Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte kelepçeli halde ve silahlı görevliler eşliğinde zırhlı araçla ve canlı yayında mahkemeye çıkarldı. Gözaltında tutulduğu hapishaneden önce zırhlı araçla çıkarılan Maduro, buradan helikoptere bindirilerek Mahnatten'de bulunan bölge mahkemesine getirildi. Hollywood prodüksiyonunu andıran transfer tepkilere neden oldu.

İLK DURUŞMAYA ÇIKTI

Maduro ve Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne bağlı Daniel Patrick Moynihan Adliyesi'de ilk duruşmasına çıktı. Hakim Alvin Hellerstein, Maduro ve eşine haklarını okumasının ardından 'suçlamalara karşı beyanı' alındı. Daha sonra savcılık, dosyanın genel çerçevesini özetledi. Maduro'ya yönelik suçlamalar arasında narko-terörizm, ABD'ye tonlarca kokain sokmak için komplo kurmak ile uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmak bulunuyor. Yıllarca sürmesi beklenen davadan Maduro, 30 yıldan müebbete kadar ceza alabilir. New York eyaletinde idam cezası bulunmuyor.



SUÇLU DEĞİLİM SAVAŞ ESİRİYİM

Maduro, mahkemede ilk ifadesini verdi. Yapılan suçlamaların hepsini reddeden Venezuela Devlet Başkanı, "Ben savaş esiriyim. ABD beni kaçırdı. Suçlu değilim. Kaburgalarında morluklar var" dedi. İkinci duruşmanın 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.



İLK 5'TEN TRUMP'A TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland, Meksika, Kolombiya, Küba ve İran'a yönelik kullandığı tehdit dili, sert tepkilere neden oldu. Avrupa Birliği, Danimarka, Grönland liderleri tehditlerinin durdurulması istedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın jaguarını (gücünü) serbest bırakmış olursunuz" ifadesini kullandı. Kolombiya, daimi üyeler Rusya ve Çin'in desteğiyle BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdığını duyurdu. Meksika, Küba ve İran yönetimi de ABD'yi sert dille eleştirerek, Trump'ın uluslararası hukuku yerle bir ettiğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN