Uyuşturucudan tutuklanan Zohaer Majhadi itiraf etti! Boğaz’daki sapkın partileri tek tek anlattı
Boğaz hattındaki yalılardan gece kulüplerine uzanan karanlık ağ, ifadelerle tek tek. Tutuklu marka direktörü Majhadi'nin anlattıklarıyla birlikte uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sadece mekânları değil, sosyete ve magazin dünyasının vitrindeki yüzlerini de hedefe koydu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", ve "fuhuş" suçundan tutuklanan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi'nin verdiği ifade ortaya çıktı.
Mahjadi, Boğaz'daki yalısında 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenleyen firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partileri doğruladı.
'ONLAR BENİM ARKADAŞIMDI'
Mahjadi, Kasım Garipoğlu, iş adamı Burak Ateş, Şeyma Subaşı'nı tanıdığını belirterek, "Bu şahıslar uyuşturucu madde kullanırlar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcıların olduğu partiler düzenlerler" itirafında bulundu. Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi savunmasına, "Ben kimseye satmadım, onlar benim arkadaşımdı" diyerek başladı. 12 senedir Türkiye'de yaşadığını belirten Majhadi, "Böyle işler için zamanım yok, sıkı çalışan birisiyim. Türk kültürünü gösteren birisiyim. Kadınlara karşı saygı duyuyorum" diyerek suçlamadı reddetti.
'ORGANİZE EDENLER ÜNLÜ'
Avukatı ise Majhadi'nin ciddi sağlık problemi olduğunu iddia etti. Suma Han'ın işletmecisi Cengiz Can Atasoy da "Ben ifademde kullanıcı olduğumu kabul ettim. Belki de iyi oldu kullanmam" derken, Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmasında, uyuşturucu partilerinin organize eden kişilerin ünlü olduğunu ve camiada geçimini sağlayan kişilerin de ilişkilerini korumak ve temasta bulunmak için bu partilerde görünmeleri gerektiğine dikkat çekti.
ŞEYMA SUBAŞI'NA YURTDIŞI YASAĞI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün yurda dönmüş ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Subaşı, uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdi. Subaşı, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
YUSUF GÜNEY'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney, 22 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örnekleri alınan Güney'in uyuşturucu testi sonuçlandı. Saçından alınan örneklere göre Güney'in "kokain" kullandığı belirlendi.
7 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova'nın "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında mal varlıklarına el konuldu.
Haber: Deniz Yusufoğlu