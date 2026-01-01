DEAŞ'ın yılbaşı planı çöktü! 500 terörist paketlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü; yurt dışından gelen bireysel saldırı talimatı üzerine yılbaşı öncesinde harekete geçen Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul başta olmak üzere ülkemizde hedeflediği terör saldırısı planlarını başarılı ve titiz operasyonlarla akamete uğrattı.

Yılbaşı öncesinde Türkiye'yi hedef alan terör planları, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün eş güdümlü operasyonlarıyla boşa çıkarıldı. Yurt dışından verilen bireysel saldırı talimatları doğrultusunda harekete geçen DEAŞ hücreleri, aylar süren teknik ve saha takibiyle tek tek deşifre edildi. İstanbul merkezli yürütülen seri operasyonlarla örgütün "yalnız terörist" eylem planları akamete uğratılırken, yüzlerce şüpheli yakalanarak kritik bir güvenlik tehdidi bertaraf edildi.

Foto: Takvim.com.tr

TALİMAT YURT DIŞINDAN GELDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına terör saldırısı arayışında olan İbrahim Burtakuçin'i başarılı bir çalışmayla yakaladı. İddialara göre; DEAŞ Terör Örgütü mensuplarını bir arada tutan İbrahim Burtakuçin'in dijital materyallerinden motivasyon amaçlı canlı bomba ve sözde "Fedai" eylemlerinde kullanılan bazı ses dosyaları çıktı.

DEAŞ'IN SÖZDE YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasında yine sözde yönetici konumunda bulunan "Yahya" kod adlı Mehmet Gören de yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın titiz çalışmasıyla Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Peş peşe düzenlenen başarılı ve seri operasyonlarla yılbaşı öncesindeki kritik güvenlik tehditleri bir bir ortadan kaldırıldı.