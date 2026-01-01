DEAŞ'ın yılbaşı planı çöktü! 500 terörist paketlendi
Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi, yılbaşı gecesi İstanbul’da eylem planlayan DEAŞ hücrelerini deşifre etti. Telsizle haberleşen teröristlerin kimlikleri belirlenirken İstanbul İl Emniyet müdürü Selami Yıldız koordinesinde düzenlenen operasyonlarla örgütün kent yapılanması dağıtıldı, 500’ü aşkın DEAŞ mensubu yakalanarak İstanbul'daki terör saldırısı planları engellendi.
Yılbaşı öncesinde Türkiye'yi hedef alan terör planları, Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün eş güdümlü operasyonlarıyla boşa çıkarıldı. Yurt dışından verilen bireysel saldırı talimatları doğrultusunda harekete geçen DEAŞ hücreleri, aylar süren teknik ve saha takibiyle tek tek deşifre edildi. İstanbul merkezli yürütülen seri operasyonlarla örgütün "yalnız terörist" eylem planları akamete uğratılırken, yüzlerce şüpheli yakalanarak kritik bir güvenlik tehdidi bertaraf edildi.DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
YILBAŞI ÖNCESİ TERÖR PLANLARI BOŞA ÇIKARTILDI
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü; yurt dışından gelen bireysel saldırı talimatı üzerine yılbaşı öncesinde harekete geçen Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul başta olmak üzere ülkemizde hedeflediği terör saldırısı planlarını başarılı ve titiz operasyonlarla akamete uğrattı.
TALİMAT YURT DIŞINDAN GELDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına terör saldırısı arayışında olan İbrahim Burtakuçin'i başarılı bir çalışmayla yakaladı. İddialara göre; DEAŞ Terör Örgütü mensuplarını bir arada tutan İbrahim Burtakuçin'in dijital materyallerinden motivasyon amaçlı canlı bomba ve sözde "Fedai" eylemlerinde kullanılan bazı ses dosyaları çıktı.
DEAŞ'IN SÖZDE YÖNETİCİSİ YAKALANDI
Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasında yine sözde yönetici konumunda bulunan "Yahya" kod adlı Mehmet Gören de yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın titiz çalışmasıyla Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Peş peşe düzenlenen başarılı ve seri operasyonlarla yılbaşı öncesindeki kritik güvenlik tehditleri bir bir ortadan kaldırıldı.
ÖRGÜTÜN HORASAN YAPILANMASINA SINIR ÖTESİ DARBE
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın "Yalnız Terörist" saldırısı planlarını titizlikle yürütülen çalışmalarla deşifre etti. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın hücreleri, özellikle sosyal medya üzerinden yılbaşı öncesinde eleman arayışıyla harekete geçti.
HEDEF "YALNIZ TERÖRİST" SALDIRILARIYDI
İstanbul'da hedeflenen terör saldırısı talimatı yurt dışından geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın tüm gizli faaliyetleri İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensupları, bireysel terör saldırısı manasına gelen "Yalnız Terörist" eylemi yapmayı hedefledi.
Yakalanmamak için telsizlerle irtibat kuran teröristlerin faaliyetleri ve açık kimlikleri tek tek tespit edildi. Teröristlerin saklandıkları hücre evleri de belirlendi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Özel Harekat destekli geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.
17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Telsizlerle haberleşerek koordineli bir şekilde hareket etmeyi planlayan ve özellikle yılbaşı gecesi terör saldırısı hedefleyen teröristlerin yakalanması için İstanbul'un 17 ilçesinde 124 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 133 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde uzun namlulu silahlar, otomatik silahlar, mermiler, telsizler ve silahlar ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yılbaşına bir gün kala yeni bir operasyon düzenledi. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a İstanbul merkezli üç ilde baskın yapıldı. Yalova'da üç polisimizin şehit olduğu kalleş terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olan ve yılbaşı öncesi İstanbul'da benzer terör saldırıları hedefleyen 41 kişinin de aralarında olduğu 110 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
15 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI!
Gözaltına alınanlardan 15'inin doğrudan çatışma belgeleriyle irtibatlı oldukları ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri belirlendi. 2025 yılının son günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) koordinesinde illerin Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları eş zamanlı ortak operasyonlarla 25 ilde 125 DEAŞ mensubunu gözaltına aldı.
500'ÜN ÜZERİNDE DEAŞ'LI YAKALANDI
Sosyal medya üzerinden Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 29 terörist ile DEAŞ mensubu 27 terörist de İstanbul Emniyeti'nin operasyonlarıyla yakalandı. 5500'den fazla DEAŞ'lı teröristin yakalandığı ve Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın bireysel terör saldırısı planlarının akamete uğratıldığı dev operasyonlar başarıyla tamamlandı.