CHP yönetimindeki Ankara 2026’ya su kesintileriyle girdi!

Türkiye'nin kalbi Ankara, 2025 yılının son günlerinde altyapı kriziyle boğuşuyor. Mamak ilçesinin Lalahan Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktasında bir haftaya ulaşan su kesintileri, hayatı durma noktasına getirdi. Sadece temizlik değil, ısınma imkânının da elinden alındığı mahalle sakinleri; yaşlı, hasta ve çocuklarıyla birlikte dondurucu soğukta kaderine terk edildi. Camilerden ve çevre mahallelerden bidonlarla su taşıyan vatandaşlar, adeta 30 yıl öncesinin Türkiye'sine geri dönüldüğünü belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

"BİDONLARLA YAŞIYORUZ" Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, "Mansur Yavaş, Ankaralıya verdiği sözleri unutarak sadece algı belediyeciliği ile 7 yılını doldurdu. Seçim öncesi 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' diyenler, bugün Kesikköprü Su İhsaniye hattını tamir etmekten aciz. Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?" diye sordu.