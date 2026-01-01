Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Takvim.com.tr’ye ‘’Terörsüz Türkiye’’ açıklaması

PODCAST CANLI YAYIN
Yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü’nde Filistin’deki katliama “dur” demek için 520 bin kişi bir araya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de işlenen soykırım suçunun hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı. Takvim’e konuşan Tunç, zulmün cezasız kalmayacağını belirterek uluslararası hukuka çağrıda bulunurken, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis’te yürütülen yasal düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini, komisyon raporu doğrultusunda gerekli adımların atılacağını söyledi.

