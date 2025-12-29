Korkmadı geri çekilmedi! Bondi kahramanı Ahmed o anları anlattı: "Tek düşündüğüm insanları kurtarmaktı"

PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya'nın Bondi Plajı’ndaki saldırıda silahlı saldırganın üzerine atlayarak silahını alan Suriyeli Ahmed o anları anlattı. Ahmed, silah seslerini duyduğu anda korkuyu değil insan hayatını düşünerek hareket ettiğini söyledi. “İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemedim” diyen Ahmed, tek hedefinin silahı alıp masumları kurtarmak olduğunu anlattı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, saldırganlara cesurca müdahale ederek silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed, yaşadıklarını anlattı.

Bondi Plajındaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Habere anlattı: Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!Bondi Plajındaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Habere anlattı: Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!

O anlarda tek amacının daha fazla masum insanın ölmesini engellemek olduğunu söyleyen Ahmed, saldırı anını "insanı harekete geçiren bir iç güç" olarak tarif etti.

Suriyeli Ahmed saldırı anında yaşadıklarını anlattı (Foto: CBS News röportajı ekran görüntüsü)Suriyeli Ahmed saldırı anında yaşadıklarını anlattı (Foto: CBS News röportajı ekran görüntüsü)

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM İNSANLARI KURTARMAKTI"

Saldırıya müdahale ettiği anları ABD merkezli CBS News'e anlatan Ahmed el-Ahmed, canını hiçe sayarak saldırganın üzerine atladığını belirtti.

Bondi Plajı'nda silahlı saldırı anıBondi Plajı'nda silahlı saldırı anı

"Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tutarak silahını bırakmasını, yaptığını durdurmasını söylemeye başladım" diyen Ahmed, o anlarda korkudan çok insanların hayatına odaklandığını ifade etti.

Dünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktüDünya Suriyeli Ahmedi konuşuyor! Trump övdü katil Netanyahunun Yahudi algısı çöktü

"VÜCUDUMDA BEYNİMDE BİR GÜÇ HİSSEDİYORUM"

Ahmed sözlerine şöyle devam etti:

"Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silah sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yardım için yalvardığını görmek istemiyorum."

Suriyeli Ahmed'in Avustralya'daki silahlı saldırıyı engellediği anlarSuriyeli Ahmed'in Avustralya'daki silahlı saldırıyı engellediği anlar

"TEK HEDEFİM SİLAHI SALDIRGANLARDAN ALMAKTI"

Tek hedefim silahı saldırganlardan almak ve masum insanların öldürülmesini engellemekti. Birçok hayat kurtardığımı biliyorum ama hayatını kaybedenler için üzülüyorum

AVUSTRALYA'DA BONDİ PLAJI'NDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Sydney’deki saldırganı müdahale eden Suriyeli Ahmed’e 105 ülkeden 2 milyon dolar bağış yapıldıSydney’deki saldırganı müdahale eden Suriyeli Ahmed’e 105 ülkeden 2 milyon dolar bağış yapıldı
Sydney’deki saldırganı müdahale eden Suriyeli Ahmed’e 105 ülkeden 2 milyon dolar bağış yapıldı

D&R
İdefix
