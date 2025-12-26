Düşen Libya uçağında hayatını kaybetmişti! Kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı...

PODCAST CANLI YAYIN

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara’nın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemeler sürerken, kazada hayatını kaybeden Yunan kabin memuru Maria Pappa’nın kazadan bir gece önce yakınlarıyla yaptığı son konuşmalar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından yürütülen incelemeler sürerken, Yunan basını kazada hayatını kaybeden Yunan kabin memuru Maria Pappa'ya ilişkin çarpıcı ayrıntıları gündeme getirdi.

Uçağın düştüğü alan (AA)Uçağın düştüğü alan (AA)

BİR GECE ÖNCE YAPTIKLARI KONUŞMAYI ANLATTI

Yunan basınından Enikos'un aktardığına göre Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ANT1'e henüz birkaç ay önce havayolu şirketinde çalışmaya başlayan Pappa'nın erkek arkadaşı ve kardeşi konuşarak kazadan bir gece önce yaptıkları son konuşmayı anlattı.

Maria Pappa Maria Pappa

"VARDIĞIMDA KONUŞURUZ"

Pappa'nın erkek arkadaşı "Kazadan bir gece öncesinde konuştuk. Bana 'Seni seviyorum, vardığımda konuşuruz' dedi. Hayatımın anlamı beni terk etti ve bir daha asla geri gelmeyecek" dedi.

Libya uçağı (Takvim arşiv)Libya uçağı (Takvim arşiv)

"BU ŞİRKETE İLK KEZ GİRMİŞTİ VE İLK UÇUŞUYDU"

2006 yılında Yunan havayolu şirketinde tanıştıklarını aktaran erkek arkadaşı, birlikte geçirdikleri yılları "O kabin görevlisiydi, ben uçak bakım sorumlusuydum. Birkaç kez birlikte uçtuk. Çalıştığımız firmadan sonra yaklaşık 15 şirket değiştirdi. Bu şirkete ilk kez girmişti ve bu onun ilk uçuşuydu. Maria korkmazdı. Bu işte korkulacak bir şey olmadığını söyler 'Korkan uçağa binmez' derdi" diyerek anlattı.

Uçağın düştüğü alanda inceleme (AA)Uçağın düştüğü alanda inceleme (AA)

"ANNEMİZE KAVUŞTUN"

Pappa'nın erkek kardeşi ise acı veren bir tesadüfe dikkat çekerek annelerini de yalnızca birkaç hafta önce kaybettiklerini dile getirdi ve "Annemizi daha çok yeni kaybetmiştik. Benim hayatımdaki yerini ifade edecek kelime yok. Sen çok şefkatli, nazik, iyi kalpli ve cömert bir insandın. Seni seviyorum küçük meleğim, annemize kavuştun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında olduğu Libya heyetini taşıyan 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ve 3 kişilik mürettebat ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturmada, enkaz bölgesinin korunması, kara kutunun incelemesi, mürettebatın otopsi işlemleri ve teknik kusur ihtimallerini titizlikle incelendiği aktarılmıştı ayrıca bilirkişi raporunun istendiği de belirtilmişti.

Libya uçağın düşmesinin hemen ardından konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet göndermişti.

Uçak soruşturmasında savcılıktan rapor talebi... Libya heyetinden ziyaret!Uçak soruşturmasında savcılıktan rapor talebi... Libya heyetinden ziyaret!
"Uçak" soruşturmasında savcılıktan "rapor" talebi... Libya heyetinden ziyaret!
Ankarada düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep ettiAnkarada düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
Ankara'da düşen uçakta personelin kusuru var mı? Savcılık bilirkişi raporu talep etti
MSBden düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaelide bulunan İHAlar incelemede | YPG ve İsrail açıklamasıMSBden düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaelide bulunan İHAlar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
MSB'den düşen Libya jetine ilişkin açıklama! Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'lar incelemede | YPG ve İsrail açıklaması
Ankarada düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiyeye ilk kez jetle geldiAnkarada düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiyeye ilk kez jetle geldi
Ankara'da düşen Libya uçağında sabotaj ihtimali! El-Haddad Türkiye'ye ilk kez jetle geldi

