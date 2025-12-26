Düşen Libya uçağında hayatını kaybetmişti! Kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı...
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Ankara’nın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili incelemeler sürerken, kazada hayatını kaybeden Yunan kabin memuru Maria Pappa’nın kazadan bir gece önce yakınlarıyla yaptığı son konuşmalar ortaya çıktı.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesinde düşmesinin ardından yürütülen incelemeler sürerken, Yunan basını kazada hayatını kaybeden Yunan kabin memuru Maria Pappa'ya ilişkin çarpıcı ayrıntıları gündeme getirdi.
BİR GECE ÖNCE YAPTIKLARI KONUŞMAYI ANLATTI
Yunan basınından Enikos'un aktardığına göre Yunanistan'ın önde gelen televizyon kanallarından ANT1'e henüz birkaç ay önce havayolu şirketinde çalışmaya başlayan Pappa'nın erkek arkadaşı ve kardeşi konuşarak kazadan bir gece önce yaptıkları son konuşmayı anlattı.
"VARDIĞIMDA KONUŞURUZ"
Pappa'nın erkek arkadaşı "Kazadan bir gece öncesinde konuştuk. Bana 'Seni seviyorum, vardığımda konuşuruz' dedi. Hayatımın anlamı beni terk etti ve bir daha asla geri gelmeyecek" dedi.
"BU ŞİRKETE İLK KEZ GİRMİŞTİ VE İLK UÇUŞUYDU"
2006 yılında Yunan havayolu şirketinde tanıştıklarını aktaran erkek arkadaşı, birlikte geçirdikleri yılları "O kabin görevlisiydi, ben uçak bakım sorumlusuydum. Birkaç kez birlikte uçtuk. Çalıştığımız firmadan sonra yaklaşık 15 şirket değiştirdi. Bu şirkete ilk kez girmişti ve bu onun ilk uçuşuydu. Maria korkmazdı. Bu işte korkulacak bir şey olmadığını söyler 'Korkan uçağa binmez' derdi" diyerek anlattı.
"ANNEMİZE KAVUŞTUN"
Pappa'nın erkek kardeşi ise acı veren bir tesadüfe dikkat çekerek annelerini de yalnızca birkaç hafta önce kaybettiklerini dile getirdi ve "Annemizi daha çok yeni kaybetmiştik. Benim hayatımdaki yerini ifade edecek kelime yok. Sen çok şefkatli, nazik, iyi kalpli ve cömert bir insandın. Seni seviyorum küçük meleğim, annemize kavuştun" dedi.
NE OLMUŞTU?
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında olduğu Libya heyetini taşıyan 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ve 3 kişilik mürettebat ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturmada, enkaz bölgesinin korunması, kara kutunun incelemesi, mürettebatın otopsi işlemleri ve teknik kusur ihtimallerini titizlikle incelendiği aktarılmıştı ayrıca bilirkişi raporunun istendiği de belirtilmişti.
Libya uçağın düşmesinin hemen ardından konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet göndermişti.