"Uçak" soruşturmasında savcılıktan "rapor" talebi... Libya heyetinden ziyaret!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesine ilişkin soruşturma kapsamında çağın uçuşa elverişli olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu talep etti.

23 Aralık'ta Ankara'da resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü.

Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından meydana gelen kazada Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 8 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

LİBYA'DAN KAZA KIRIM EKİBİ GELDİ

Uçağın parçalarının dağıldığı 3 kilometrekarelik alanda da incelemeler sürüyor. Bugün Libya'dan gelen kaza kırım ekibi de enkaz alanına ulaşarak, inceleme yaptı. Enkaz alanında olay yeri inceleme uzmanları ile jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri de hazır bulundu. Ekipler, güvenlik çemberine alınan enkaz alanında delil araştırması yaptı.

KARA KUTU İNCELENİYOR

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın düşmesiyle ilgili kara kutu inceleniyor. Kara kutu incelemesine ilişkin ön rapor soruşturma dosyasına kazandırılacak. Uçağa ait diğer parçalar üzerinde de inceleme yapılıyor. Enkaz alanındaki çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporlar soruşturma dosyasına eklenecek. Kazada hayatını kaybeden askeri heyet ve mürettebatın otopsi raporları da yine dosyaya konulacak.

RAPOR TALEP EDİLDİ: UÇAK ELVERİŞLİ MİYDİ?

Soruşturma kapsamında, kaptan pilot ve yardımcı pilotun kazadan önceki durumları da uyku ve beslenme alışkanlıkları dahil inceleniyor. Ayrıca düşen uçakla ilgili de bilirkişi heyetinden rapor hazırlanması istendi. Oluşturulacak bilirkişi heyeti, uçağın son bakım raporlarını inceleyerek, uçağın uçuşa elverişli olup olmadığına ilişkin rapor hazırlayacak. Soruşturma kapsamında havaalanındaki kamera kayıtları ile hava kontrol merkezi ve pilotlar arasında kaza öncesine ait konuşma kayıtları da inceleniyor.