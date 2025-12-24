RTÜK'ten Libya uyarısı: "Doğrulanmamış bilgiyi paylaşmayın"

PODCAST CANLI YAYIN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili yayıncılara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada,"Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşların, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaları paylaşmamaları ve yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaları esas almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bölgede çok sayıda gazeteci gelişmeleri takip etti. (AA)Bölgede çok sayıda gazeteci gelişmeleri takip etti. (AA)

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."

CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!CANLI ANLATIM | Ankarada düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!

