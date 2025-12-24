Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter Silivri'ye sevk edildi! Cezaevinde şiddet mi gördü?
Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, Gebze Kadın Cezaevi’nde maruz kaldığı iddia edilen şiddetin ardından güvenlik gerekçesiyle Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan Tuğyan Gülter cezaevinden ilk kez konuştu. Gülter annesini öldürdüğüne ilişkin suçlamaları reddederek, "Sultan’dan yana hiç beklemezdim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Sultan'a 'Rapor kötü geldi kendini kurtar dediler" ifadelerini kullandı.
Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay sırasında evde olan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüştü.
Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.
CEZAEVİNDE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI
13 Aralık'ta tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilirken burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.
TUĞYAN MARMARA CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ
Tuğyan Ülkem Gülter, bu olayın ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi.
KIZI VE ARKADAŞI KAÇMAK ÜZEREYKEN İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi, valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alınmıştı.