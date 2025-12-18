PODCAST CANLI YAYIN

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç yeniden ifade verecek

Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Berrak Tüzünataç, yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gitti. Saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmesinin ardından savcılıkça ifadeye çağrılan Tüzünataç’ın adliyeye girişte basın mensuplarına el salladığı görüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Berrak Tüzünataç yeniden ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan kamuoyunda tanınan kişilere yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve saçından alınan örnekte uyuşturucu madde tespit edilen Berrak Tüzünataç İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gitti.

Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi

Berrak Tüzünataç ifade vermek için adliyede (İHA)Berrak Tüzünataç ifade vermek için adliyede (İHA)

Berrak Tüzünataç'ın kendisini çeken basın mensuplarına görüntü esnasında el salladığı görüldü.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüş, sonrasında kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

Buradaki işlemlerinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen ünlüler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrasında buradan ayrılmıştı.

KİMLERDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

8 Ekim'de Adli Tıp Kurumuna gönderilen 19 ünlünün kan ve saç numunelerine ait analizlerde Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saç örneklerinde kokain, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan örneklerinde "THC-COOH" adlı uyuşturucu madde tespit edilmişti.

Testlerde, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter'in kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmıştı.

Analizlerde, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'ün saç ve kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmemişti.

Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...Analiz raporu TAKVİMde! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firariÜnlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
Borsa İstanbul
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak gözaltında Şeyma Subaşı firari
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Düşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: "Zaafiyet söz konusu değil"
Türk Telekom
Müge Anlı’da kan donduran iddialar: “Babam Emine’yi gözlerimin önünde öldürdü”
GAİN soruşturması genişletiliyor! Ünlü sunucu Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan ve Trump diplomasisi krizi çözdü! CAATSA kalkıyor 6 F-35 geliyor
Şişli'deki kazada kimlikler belli oldu... "İnanılmaz bir hızla çarptı" | "Köpek" detayı
DR
Emekliye yeni maaş rehberi: Kök zam ve katsayı hesabı nasıl yapılacak? A’dan Z’ye formüller
Güllü'nün kızı Tuğyan'ı ele veren keşif fotoğrafı ortaya çıktı
Kocaeli'de parfüm fabrikasında 7 canın gittiği yangında iddianame hazır! Şoke eden kaçış planı: "Canlarını sıkmasınlar suçu babaları üstelenecek"
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu partilerine katılanlar kariyerlerinde hızla yükseldi
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin