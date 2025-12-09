Hatay'da son deprem konutları için geri sayım: Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilecek! Tarih belli oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya'da açılış törenine katıldı (Foto:AA)

Bakan Kurum, hafta sonu Hatay'da bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. O gün, Konyalıların emekleriyle büyük bir teşekkürü hak eden Uğur İbrahim Altay kardeşimin gayretleriyle ayağa kalkan Habibi Neccar Camimiz tarihi yürüyüşüne yeniden başlayacak. Bu, Anadolu'daki ilk mescit. Böyle bir önemi var. Hep birlikte yıl sonunda söz verdiğimiz 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. 11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil.

Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir. Bugün Türkiye, 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa bu başarı kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir. Bu, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıdır, burada ortaya koyduğu iradedir."