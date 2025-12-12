Futbolda bahis soruşturmasında Ahmet Çakar'ın ifadesi alındı

İstanbul merkezli 16 ilde "bahis ve şike" soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonunda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Ahmet Çakar (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Çakar, tedavi sürecinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ÇAKAR'A ADLİ KONTROL TEDBİRİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.