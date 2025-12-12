PODCAST CANLI YAYIN

Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel listede!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan tezkereler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Genel Başkanı Özel'in 3 dosyasının olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel listede!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

LİSTEDE CHP'LİLER ÖNE ÇIKIYOR
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.

CHP'li Ali Mahir BaşarırCHP'li Ali Mahir Başarır

ÖZEL'İN 3 DOSYASI VAR
CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA, Takvim.com.tr Arşiv)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

CHP'LİLERİN TEHDİT DİLİNE HIZ VERDİ
CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluk skandallarını perdelemek isteyen parti yönetimi tehdit diline hız verdi. Özel ve CHP'li vekiller her fırsatta Başkan Erdoğan'a saldırarak yargı mensuplarına parmak salladı.

Dokunulmazlık dosyaları TBMMde: Özgür Özelin 7 dosyası var!Dokunulmazlık dosyaları TBMMde: Özgür Özelin 7 dosyası var!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi! Aşkabat'ta A Haber'e özel açıklama: Detaylar uçakta
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
D&R
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
D&R
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Türkiye'nin en uzunu: TAYFUN'dan tam isabet!
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
30 yıl önce kaybolan Emine için şok iddialar! Tespih makinesi detayı okları üvey babaya yöneltti
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
MSB'den SDG açıklaması: Zaman kazanma çabaları boşuna!
Deri dokusu, kanatlı eti, böbrek, kalp! Bakanlıktan yeni liste: İşte gıdaya hile karıştıran ünlü markalar
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ve Gazze çağrısı: "Uluslararası toplumun Filistin'e borcunu ödeme zamanı geldi"
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş