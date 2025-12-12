Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel listede!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan tezkereler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Genel Başkanı Özel'in 3 dosyasının olduğu öğrenildi.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
LİSTEDE CHP'LİLER ÖNE ÇIKIYOR
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz.
ÖZEL'İN 3 DOSYASI VAR
CHP Genel Başkanı Özel'in 3, CHP'li Enginyurt'un 2 dosyası bulunuyor.
CHP'LİLERİN TEHDİT DİLİNE HIZ VERDİ
CHP'li belediyelerde patlayan yolsuzluk skandallarını perdelemek isteyen parti yönetimi tehdit diline hız verdi. Özel ve CHP'li vekiller her fırsatta Başkan Erdoğan'a saldırarak yargı mensuplarına parmak salladı.