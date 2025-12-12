PODCAST CANLI YAYIN

Dur ihtarına uymayarak polislere çarpan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Kayseri'de dur ihtarına uymayarak polislere çarpan sürücü M.A.A., tutuklanarak adalete teslim edildiğini ifade etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür olayların önüne geçmek için yeni düzenlemelerin devreye gireceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri Melikgazi'de, yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayarak polisleri sürükleyip çarpan M.A.A. isimli sürücünün yakalandığını ifade etti.

Gereği yapıldı!

9 ŞEHİT VE 16 GAZİMİZ VAR

Son 6 yılda dur ihtarına uymayan sürücüler nedeniyle 9 şehit, 16 gazimiz olduğunu hatırlattı. Yeni trafik kanunu teklifinde ciddi önlemler alacaklarını açıkladı. M.A.A. isimli sürücü dur ihtarına uymamanın yanında polislerimize kasten aracıyla çarptığı için mahkemece tutuklandı.

Polislere çarpan sürücü (Ekran görüntüsü)Polislere çarpan sürücü (Ekran görüntüsü)

200 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Yeni düzenlemeye göre, dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin TL idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek ve araçları trafikten men edilecek.

Bakan Yerlikaya "Biz gereğini yaparız" dedi.

