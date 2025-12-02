Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu: İfadelerim gerçek hepsinin arkasındayım

CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve "İmamoğlu hafriyatta vurgun yaptı paraları Londra'ya kaçırdı" gibi itiraflarla soruşturmanın seyrini değiştiren Yıldız, "İfadelerimde gerçek dışı hiçbir şey yoktur. Hepsinin her zaman arkasındayım" dedi. Bilindiği üzere Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun para kasalarından biri. SİSTEM'in hiyerarşik yapısında "örgüt yöneticisi" konumunda. "CHP arınsın" diyen isimler ise "Ertan'ı ihraç edemeyenler bizi tehdit ediyor" diyor.