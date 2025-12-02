PODCAST CANLI YAYIN
Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu: İfadelerim gerçek hepsinin arkasındayım

Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu: İfadelerim gerçek hepsinin arkasındayım

