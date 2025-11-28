Son dakika! Ankara'da 154 işçi zehirlendi: 4 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi! Ankara’nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlendi. İşçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvururken olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.