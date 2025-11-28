PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Ankara'da 154 işçi zehirlendi: 4 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi! Ankara’nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlendi. İşçiler gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvururken olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Son dakika! Ankara'da 154 işçi zehirlendi: 4 şüpheli gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

154 işçi hastanelere başvurdu. (Ekran görüntüsü)154 işçi hastanelere başvurdu. (Ekran görüntüsü)

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Trendyol
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
İdefix
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk telekom
Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile bir araya geldi
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Kim Milyoner Olmak İster’de “Gençliğe Hitabe” sorusu yarışmacıyı köşeye sıkıştırdı
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!