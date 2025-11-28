Son dakika! Ankara'da 154 işçi zehirlendi: 4 şüpheli gözaltında

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 154 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Çevre hastanelere başvuran 154 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

154 işçi hastanelere başvurdu. (Ekran görüntüsü)



4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.