HSK 2025 kararnamesi yayımlandı: Bakan Tunç'tan ilk açıklama
HSK’nın 2025 yılı mazeret ve müstemir yetki kararnamesi tamamlandı. Başvurular 5 Aralık 2025’e kadar yalnızca UYAP üzerinden alınacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 621 hâkim ve savcının atandığını, 1840 müstemir yetki düzenlemesinin yapıldığını açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladığını açıklayarak karara bağlandığını bildirdi.
HSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır. Yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 5 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet Savcısı Atanma Talep Formu", Hâkimlerin ise "Hâkimler için Atanma ve Müstemir Yetki Talebi" ekranlarının kullanılması suretiyle göndermeleri gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Görev mahallinde bulunmayanların, taleplerini bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden iletmeleri gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname ve Müstemir Yetki Bürolarına ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere, 24 saat içinde (hafta sonu ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla iletilecektir.
Kararname ile ataması yapılmayan veya müstemir yetkisi değişmeyen meslektaşlarımızın, yeniden inceleme talep hakları bulunmamaktadır.
Yeniden inceleme talebinde bulunacak olan meslektaşlarımızın ise "Atanma ve Müstemir Yetki Talebi" başlığı altındaki "Yeniden İnceleme Talebi" butonunu kullanarak talepte bulunmaları gerekmektedir.
Meslektaşlarımızın atama tebligatlarının 1 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren gönderilmesi planlanmaktadır.
Kararname ile ilk kez atama yapılan Beyşehir, Erbaa, Kâhta, Merzifon Ağır Ceza Mahkemeleri ile Antalya, Diyarbakır, Kayseri Bölge İdare Mahkemeleri ve Amasya, Bingöl, Hakkâri, Şırnak İdare ve Vergi Mahkemelerinin 02 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.
Saygıyla duyurulur."
BAKAN TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri kapsamında 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdiklerini ve 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak "Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri"ni yayımladıklarını belirtti.
"Mazeret Kararnamesiyle, 621 hakim ve cumhuriyet savcısının atamasını gerçekleştirdik. 1840 müstemir yetki düzenlemesi yaptık." açıklamasında bulunan Tunç, bölge adliye mahkemelerinde ise 115 üye hakim atamasını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Tunç, 12 ceza dairesi ve 5 hukuk dairesi olmak üzere toplamda 17 yeni daire faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Böylece istinaf yargısının kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Beyşehir, Erbaa, Kahta ve Merzifon Ağır Ceza Mahkemelerinin 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmesine karar verdik. Bölünmüş mahkeme uygulamasına son vererek 319 mahkemeyi müstakil hale getirdik ve yeni kurduğumuz 85 yeni mahkemeyle birlikte 404 mahkemeyi faaliyete geçirdik. İdari yargıda, 219 hakim atamasını gerçekleştirdik. Diyarbakır, Kayseri ve Antalya Bölge İdare Mahkemelerini faaliyete geçirdik. Bingöl, Amasya, Hakkari ve Şırnak'ta yeni İdare ve Vergi Mahkemelerini faaliyete geçirdik."
Kararnamelerinin hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman ayrılmadan tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak görevlerini ifa eden hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.