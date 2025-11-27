HSK 2025 kararnamesi yayımlandı: Bakan Tunç'tan ilk açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladığını açıklayarak karara bağlandığını bildirdi.

HSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır. Yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 5 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından, Cumhuriyet savcılarının "Cumhuriyet Savcısı Atanma Talep Formu", Hâkimlerin ise "Hâkimler için Atanma ve Müstemir Yetki Talebi" ekranlarının kullanılması suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Görev mahallinde bulunmayanların, taleplerini bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden iletmeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname ve Müstemir Yetki Bürolarına ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere, 24 saat içinde (hafta sonu ve resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk mesai günü) formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla iletilecektir.