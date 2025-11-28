Kırmızı ışık ihlali 2 bin 719 TL’ye patlayacak

Arşiv fotoğraf, AA

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda bazı kalemlerde 2026'da uygulamaya girecek olan artışlar özetle şöyle:

Yemek kartı ücretleri: Günlük en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanan yemek kartı ücreti, KDV hariç 301,17 liraya çıkacak.



Ulaşım ücreti: İşverenlerce çalışanlara verilen ve gelir vergisi istisnası tutulan ulaşım bedeli ise günlük 126 TL'den 158 TL'ye çıkarılacak.



Ehliyetler de artıyor: A1 ve A2 ehliyet harcı 1883 TL'den 2 bin 363 TL'ye yükselirken, B tipi ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 126 TL'yi bulacak.



Pasaport harcı: 2 bin 359 TL olan 6 aylık pasaport harcı ise 2 bin 960 TL olarak uygulanacak. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 328 TL, 3 yıllık 10 bin 39 TL ve üç yılın üzerindeki pasaportlarda da 14 bin 147 TL harç parası alınacak.



Yurtdışı çıkış harcı: Yurtdışı çıkış harcı ise 1.000 TL'den 2026 yılında 1.255 TL'ye çıkarılacak.



Kira geliri vergisi istisnası: Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için uygulanan 47 bin TL'lik istisna tutarı 58 bin 980 liraya çıkacak.



Beyan sınırı: Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, vergi kesintisine tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 330 bin liradan 414 bin 117 liraya yükselecek.