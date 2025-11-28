PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızı ışık ihlali 2 bin 719 TL’ye patlayacak

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Kırmızı ışık ihlali 2 bin 719 TL’ye, gürültü çıkarma cezası 1.246 TL’ye, drift cezası 58 bin 219 TL’ye, telefonla konuşma cezası da 2 bin 721 TL’ye çıkacak

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlendi. Takvim yazarı Önder Yılmaz'ın haberine göre, böylece 1 Ocak 2026'dan itibaren vergi ve harçlardan trafik cezalarına, emlak vergisinden IMEI kayıt ücretine, yurt dışı çıkış harcından çalışanların yemek kartına kadar pek çok kalemde artış yaşanacak.

Mehmet Şimşek,AAMehmet Şimşek,AA

ŞİMŞEK: ORANIN ALTINDA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçmişte vergi ve harçlardaki güncellemenin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğunu belirtti. Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Arşiv fotoğraf, AAArşiv fotoğraf, AA

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda bazı kalemlerde 2026'da uygulamaya girecek olan artışlar özetle şöyle:
Yemek kartı ücretleri: Günlük en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanan yemek kartı ücreti, KDV hariç 301,17 liraya çıkacak.

Ulaşım ücreti: İşverenlerce çalışanlara verilen ve gelir vergisi istisnası tutulan ulaşım bedeli ise günlük 126 TL'den 158 TL'ye çıkarılacak.

Ehliyetler de artıyor: A1 ve A2 ehliyet harcı 1883 TL'den 2 bin 363 TL'ye yükselirken, B tipi ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 126 TL'yi bulacak.

Pasaport harcı: 2 bin 359 TL olan 6 aylık pasaport harcı ise 2 bin 960 TL olarak uygulanacak. 1 yıllık pasaport harcı 4 bin 328 TL, 3 yıllık 10 bin 39 TL ve üç yılın üzerindeki pasaportlarda da 14 bin 147 TL harç parası alınacak.

Yurtdışı çıkış harcı: Yurtdışı çıkış harcı ise 1.000 TL'den 2026 yılında 1.255 TL'ye çıkarılacak.

Kira geliri vergisi istisnası: Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için uygulanan 47 bin TL'lik istisna tutarı 58 bin 980 liraya çıkacak.

Beyan sınırı: Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi, vergi kesintisine tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır tutarı 330 bin liradan 414 bin 117 liraya yükselecek.

Arşiv fotoğraf, AAArşiv fotoğraf, AA

GAYRİMENKUL SATIŞI
Ticari faaliyet kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere, en az 5 yıl süreyle elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançtan gelir vergisi ödenmiyor. 5 yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden sağlanan kazançlar için istisna tutar 120 bin liradan 150 bin 588 liraya çıkacak.

Arşiv fotoğrafArşiv fotoğraf

IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 liradan 57 bin 241 lira seviyesine ulaşacak.

Ceza türü 2025 2026
Kırmızı ışık cezası 2 bin 167 TL 2 bin 719 TL
Gürültü çıkarma cezası 993 TL 1.246 TL
Hız limitlerini 10–30 km aşma 2 bin 167 TL 2 bin 719 TL
Drift cezası 46 bin 393 TL 58 bin 219 TL
Sahte plaka cezası 46 bin 302 TL 58 bin 104 TL
Hatalı sollama cezası 2 bin 168 TL 2 bin 721 TL
Makas atma cezası 46 bin 393 TL 58 bin 219 TL
Telefonla konuşma cezası 2 bin 168 TL 2 bin 721 TL

Arşiv fotoğraf, AAArşiv fotoğraf, AA

SİLAH RUHSATLARI DA ARTACAK

2025 2026
Silah bulundurma ruhsatı 50 bin 565 TL 63 bin 454 TL
Silah taşıma ruhsatı 158 bin TL 198 bin 517 TL
Yivli av tüfeği bulundurma 50 bin 565 TL 63 bin 454 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin TL 198 bin 517 TL
Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 225 bin TL 537 bin TL

