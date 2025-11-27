PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da trafiğe kapalı yollar hangileri? Ankara'da bugün hangi caddeler kapalı?

Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Ankara’dan başlatıyor. Ziyaret kapsamında başkentte bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki bugün Ankara'da trafiğe kapalı yollar hangileri? 27 Kasım Ankara'da alternatif güzergahlar neler?

Ankara'da trafiğe kapalı yollar hangileri? Ankara'da bugün hangi caddeler kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun Anıtkabir ziyareti sırasında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılabileceğini açıkladı. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

Papa 14. Leo bugün Türkiye'yi ziyaret edecek

Bugün Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Ankara'dan başlatıyor. Ziyaret programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Papa, daha sonra Beştepe'de resmi törenle karşılanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından İstanbul'a geçmesi planlanıyor.

Ankara'da Hangi Yollar Kapanacak?

Emniyet yetkilileri, ziyaret nedeniyle saat 09.00'dan programın bitimine kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlantılı tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

