Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun Anıtkabir ziyareti sırasında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılabileceğini açıkladı. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

(AA) Papa 14. Leo bugün Türkiye'yi ziyaret edecek Bugün Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Ankara'dan başlatıyor. Ziyaret programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Papa, daha sonra Beştepe'de resmi törenle karşılanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından İstanbul'a geçmesi planlanıyor.