Papa Leo Türkiye'ye geliyor: Başkan Erdoğan'la görüşecek!

Vatikan Devlet Başkanı Papa Leo bugün Ankara'da olacak. Anatkabir'i ziyaret edecek olan Papa, Başkan Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelecek. Daha sonra İstanbul'a geçecek ve cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamları ile buluşacak. Feriköy'deki Fransız Fakirhanesi'ni ziyaretinin ardından helikopterle İznik'e gidecek. İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek ve arkeolojik alanda ayin düzenleyecek. Papa'nın İznik ziyaretinin asıl önemi is bu yılın Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı olmasından geliyor. Papa Leo'nun cumartesi günü programında ise Sultanahmet Camii var. Fener Rum Patrikhanesi'ni de ziyaret edecek. Wolkwagen Arena'da bir yönetecek.

