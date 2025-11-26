İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürütülen, örgüt mensupları sahte pasaport temin ederek ülkede bulunmaları sağlayan ve yine geçmiş dönemde silahlı olarak örgüt içerisinde faaliyet gösterip örgüte silah temin ettiği anlaşılan (15) şüpheliye yönelik bugün itibariyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemleri sonucunda 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

"İkametlerde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 90 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı X hesabından yaptığı paylaşım (X)Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon