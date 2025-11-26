PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetleri kapsamında saldırı amacıyla patlayıcı madde temin eden ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda örgütle bağlantılı kişiler tespit edilerek adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 90 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

