Ekosistemin rüşvet çarkı patladı: Sarılar Grup yöneticisi itiraf etti | 232 milyon TL rüşvet verildi!

İBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede Sarılar Grup yöneticisi Ahmet Sarı'nın itirafları İmamoğlu Suç Örgütü'nün (İSÖ) işleyişini tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. İBB'nin çeşitli birimleri ve iştiraklerinde hak edişleri ödenmeyen şirket, yaklaşık 3 milyar liralık alacaklarını tahsil edebilmek için İmamoğlu'nun danışmanları ve yakınındaki isimlere toplam 232 milyon 500 bin TL vermek zorunda kaldı.

Bu rüşvetleri, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş topladı. Bunun yanı sıra Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, milletvekili adayı eşi Berna Sukaş için seçim çalışmalarında kullanılacak 9 araç istedi.