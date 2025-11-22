PODCAST CANLI YAYIN

İmarla zenginleşme devri kapanıyor: Bakanlıktan yeni düzenleme! Kazanç topluma geri dönecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli bir düzenlemeye imza attı. Buna göre imar değişikliğiyle değeri artan taşınmazlardan doğan kazancın yüzde 90’ı artık kamuya aktarılacak. Yeni düzenleme, keyfi imar rantlarını sınırlayarak şehirlerin planlı gelişimini hedeflerken, yıllardır kamulaştırılmayan alanlardaki mağduriyetleri de çözüme kavuşturacak.

Türkiye'de şehirlerin daha planlı gelişmesi ve imar süreçlerinde şeffaflığın artırılması adına önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişiklikleriyle bir taşınmazın değerinin artması halinde ortaya çıkan kazancın büyük kısmının artık kamuya ait olmasını öngören yeni yönetmeliği yayımladı. Böylece hem şehirlerin kontrolsüz büyümesi frenlenecek hem de imar değişikliklerinden doğan yüksek kazançların topluma geri dönmesi sağlanacak.

DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan "değer artış payı" alınması zorunlu hale getirildi.

KEYFİ İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ SONA ERECEK

Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması sağlanacak.

ÖDEME KOLAYLIKLARI VE İNDİRİMLER SAĞLANACAK

Söz konusu değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN KAMULAŞTIRMA SORUNLARI İÇİN YENİ YOL

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki; özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.

KAMUNUN PAYI ARTIYOR, TOPLUMSAL FAYDA GÜÇLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, söz konusu düzenlemeyle şehirlerin planlı gelişiminin sağlanırken, kamunun hak ettiği payı alarak toplumsal faydanın arttırılması amaçlanıyor.

