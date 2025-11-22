Türkiye'de şehirlerin daha planlı gelişmesi ve imar süreçlerinde şeffaflığın artırılması adına önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişiklikleriyle bir taşınmazın değerinin artması halinde ortaya çıkan kazancın büyük kısmının artık kamuya ait olmasını öngören yeni yönetmeliği yayımladı. Böylece hem şehirlerin kontrolsüz büyümesi frenlenecek hem de imar değişikliklerinden doğan yüksek kazançların topluma geri dönmesi sağlanacak.

DEĞER ARTIŞ PAYI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören 'İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan "değer artış payı" alınması zorunlu hale getirildi.