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İmarda yeni dönem! Bakanlık açıkladı: İmar hakkı aktarımı neleri kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar hakkı aktarımına ilişkin merak edilen tüm detayları kamuoyu ile paylaştı. İmar planları içinde 2019 yılı öncesinde (okul, hastane, resmi kurum alanı vb.) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetinde bulunan kamulaştırılmamış parselleri kapsayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Aralık 2024
İmarda yeni dönem! Bakanlık açıkladı: İmar hakkı aktarımı neleri kapsıyor?

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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar hakkı aktarımına ilişkin merak edilen tüm detayları kamuoyu ile paylaştı. İmar planları içinde 2019 yılı öncesinde (okul, hastane, resmi kurum alanı vb.) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetinde bulunan kamulaştırılmamış parselleri kapsayacak. Vatandaş parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıklar giderilecek. İmar hakkı aktarımı iş ve işlem süreçleri, imar planı onaylamaya yetkili bakanlık ve yerel yönetimler tarafından yürütülecek.

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