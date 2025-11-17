Başkan Erdoğan depremzede aileyi evlerinde ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Zey Köyü'nde Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti. Ziyaretinde Kizir ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, sohbet sırasında Kizir'e çocuklarının sayısını ve yaşlarını sordu.

Başkan Erdoğan'ın yaşadıkları ev hakkında yönelttiği sorular üzerine evlerinin 3+1 ve çok güzel olduğunu anlatan Fahri Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız, çok sağ olun emeklerinize sağlık" dedi.

Kizir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un da kendilerine destek olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, ziyaretinde ailenin yaşlı fertleriyle de yakından ilgilendi. Kizir'in kayınbabasına dönerek, "Eşinin kıymetini bildin mi?" sorusunu yönelten Erdoğan, "50. yılımızı kutladık" yanıtını verdi.