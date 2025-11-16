PODCAST CANLI YAYIN

İkinci Yeni’nin öncü isimlerinden Sezai Karakoç’un vefatının dördüncü yılında anma mesajları peş peşe gelirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Karakoç’un düşünce ve edebiyat dünyasına bıraktığı derin mirası vurgulayan bir paylaşım yaptı.

İkinci Yeni'nin ustası Sezai Karakoç'suz 4 yıl! Ömer Çelik anma mesajı paylaştı

Türk şiirinde derin izler bırakan İkinci Yeni Hareketi'nin öncü isimlerinden Sezai Karakoç'un vefatının üzerinden dört yıl geçti. Şairliğinin yanı sıra düşünce dünyasına yön veren fikirleriyle de hatırlanan Karakoç, bıraktığı derin izlerle edebiyatın yaşayan hafızasında yerini korumaya devam ediyor.

Bugün de ölüm yıl dönümünde Karakoç için siyasilerden anma mesajları geldi.

Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoçun ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleriDiriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoçun ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri

ÖMER ÇELİK'TEN SEZAİ KARAKOÇ'U ANMA MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı.

Sezai Karakoç (Foto:AA)Sezai Karakoç (Foto:AA)

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, 'Diriliş şairi' Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Ömer Çelik N SosyalFotoğraf: Ömer Çelik N Sosyal

