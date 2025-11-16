İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Gözünü koltuğa dikmiş

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ DANIŞMANLIĞINI YAPAN ŞÜPHELİ NECATİ ÖZKAN HAKKINDAKİ TESPİTLER Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan şüpheli Necati Özkan'ın örgüt yöneticisi Hüseyin Gün ile birlikte hareket ettiği belirtilen iddianamede, Özkan'ın "siyasal ve askeri casusluk suçundan" adli işlem gördüğü anlaşılan Gün ile uçtan uca şifreli gizli mesajlaşma uygulamalarıyla yurt dışında bulunan kişilere bilgi aktardığı kaydedildi. İddianamede, Özkan'ın Gün ile İmamoğlu'nun seçim propagandalarında yapacağı konuşmalar üzerine yazışmaların bulunduğu, İmamoğlu'nun uzun yıllardır siyasi danışmanlığı yaptığı kaydedildi. Özkan'ın buradan gelen ilişki neticesinde örgütün rüşvet eylemlerinden elde ettiği maddi menfaatin temininde bedelsiz bir şekilde taşınmaz edindiği ifade edilen iddianamede, rüşvetin teminine aracılık edip, örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı ifade edildi. İddianamede, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü şüpheli Melih Geçek'in de örgüt yöneticisi Hüseyin Gün ile hareket ettiği, İBB'ye ait verilerin yurt dışına sızdırılması konusunda dahlinin olduğu, kendisiyle irtibatlı olan birçok bilişim firması üzerinden "3G" yönetimi ile ihaleler alarak menfaat temin ettiği, hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı anlatıldı.

ŞÜPHELİ TUNCAY YILMAZ HAKKINDAKİ TESPİTLER Örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat ile SSB Gayrimenkul isimli şirketlerin genel müdürü olan şüpheli Tuncay Yılmaz'ın herhangi bir kamu görevlisi sıfatının bulunmamasına karşın İmamoğlu ile arasındaki bağlantı ve ilişki neticesinde iş insanlarından, belediyedeki iskan, imar ya da ruhsat işlerinde kolaylık sağlanması hususlarında yardımcı olma karşılığında kimi zaman örgüt elebaşına ait olan şirketler üzerine kimi zaman da yönlendirdiği 3'üncü kişilere rüşvet parası olarak ev, daire ya da villa şeklindeki taşınmazların devrine ilişkin süreçleri yürüttüğü kaydedildi. Yılmaz'ın, örgüt yöneticileri Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin ve Ertan Yıldız'la yakın ilişki içerisinde olduğu ifade edilen iddianamede, basın ve yayın organlarında "Para Kuleleri" olarak bilinen CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın alma sürecini de siyasi partiyle herhangi bir mensubiyeti, resmi görevi ve organik bir bağı bulunmamasına karşın örgüt elebaşının emir ve talimatlarıyla bizzat yürüttüğü ve ayrıca akrabaları adına kurdurmuş olduğu firmalarla İBB iştiraki olan Ağaç AŞ'den aldığı işler karşılığında yapılan ödemeleri suç örgütüne ait firmalara, yani "sisteme" aktardığı belirtildi.

Murat Ongun. (takvim.com.tr) "ŞÜPHELİ EMRAH BAĞDATLI'NIN ÖRGÜT YÖNETİCİSİ ONGUN'A EN YAKIN KİŞİ OLDUĞU" İDDİASI İddianamede, "özel vasfa haiz üye" konumunda bulunan şüpheli Emrah Bağdatlı'nın ise örgüt yöneticisi Murat Ongun'a en yakın kişi olduğu ve İBB'nin iştiraklerinden Medya AŞ ile Kültür AŞ'nin yönetiminde destek verdiği, örgüt elebaşı İmamoğlu'na kendi nikahını kıydıracak kadar yakınlığının olduğu, belediyeyle herhangi bir resmi bağı bulunmamasına rağmen sahibi veya gayri resmi ortağı olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği kaydedildi. Bağdatlı'nın örgüt yöneticisi Ongun ile hareket ederek ihale verilecek şahısları ve firmaları belirlediği kaydedilen iddianamede, hiyerarşisinde bulunduğu Ongun adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve hem kendine hem de örgüte maddi menfaat sağladığı bildirildi. "ŞÜPHELİ ÖNER'İN ÖRGÜT ELEBAŞININ KENDİSİNE SAĞLADIĞI GÜCÜ KULLANARAK EMİRLER VERDİĞİ" TESPİTİ İddianamede, İBB Harita Mühendisi şüpheli Yakup Öner'in Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde salt mühendis olarak görev yapmasına karşın örgüt elebaşının kendisine sağladığı güç ve nüfuzu kullanarak Boğaziçi İmar Müdürü olan Elçin Karaoğlu'na emir ve talimatlar verdiği, imar dosyalarını incelediği belirtildi. Öner'in İstanbul'un Boğaz bölgesinde yer alan tarihi ve lüks evlerin/yalıların tamirat, tadilat ve ruhsatlandırma işlemlerini bizzat kendisinin takip ettiği anlatılan iddianamede, İmamoğlu adına bu bölgede yer alan taşınmazların/işletmelerin sahipleri iş insanlarıyla imar veya iskan işlemlerine dair süreçleri yürüttüğü ve "sisteme" ciddi miktarda para akışı sağladığı kaydedildi.

Ali Nuhoğlu (Takvim.com.tr) "ŞÜPHELİ İŞ İNSANI NUHOĞLU'NUN USULSÜZ İHALELER ALARAK KAZANÇ ELDE ETTİĞİ" BİLGİSİ İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun örgüt yöneticisi Fatih Keleş ile yakın ilişki içerisinde olduğu, sahibi olduğu inşaat firmaları üzerinden İBB iştiraki olan KİPTAŞ AŞ ve İSFALT AŞ üzerinden usulsüz ihaleler aldığı, bu ihaleler neticesinde İBB üzerinden maddi kazanç elde ettiğine ilişkin tespitlere yer verildi. Nuhoğlu'nun söz konusu paraları Güllüce Tarım unvanlı firmaya aktardığı, bu paralarla taşınmaz satın aldığı ve şirketi bünyesinde bulunan taşınmazları, çok düşük fiyata, muvazaalı şekilde İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'a devrettiğiyle ilgili MASAK raporu düzenlendiği belirtildi. İddianamede, şüpheli Hüseyin Köksal'ın Ongun'la birlikte hareket ettiği, Ongun'a İBB iştiraklerinden Medya AŞ ve Kültür AŞ unvanlı firmaların yönetiminde destek verdiği, sahibi veya gayri resmi ortak olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği ve hem kendisine hem de örgütün kurmuş olduğu "sisteme" maddi menfaat sağladığı bildirildi.