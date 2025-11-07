CHP'li İBB’de rüşvet ve medya ağı deşifre edildi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün medya ayağında olduğu iddia edilen gazetecilere operasyon düzenlendi. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Bilerek ve isteyerek örgüte yardım etme" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere mevcutlu olarak emniyete götürüldü.
GAZETECİLER TESPİT EDİLDİ
Örgütün basın ayağını yürüttüğü iddia edilen Murat Ongun ve onun emir-talimatıyla hareket eden firari Emrah Bağdatlı'nın MASAK raporlarındaki para hareketleri ve alınan ifadelerde yer alan haklarındaki iddialar bulunan gazeteci isimler tespit edildi. Bu kapsamda CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan ve gazeteciler Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi.
YURTDIŞI YASAĞI VERİLDİ
Aslı Aydıntaşbaş yurtdışında olduğu için ifadesi alınamadı. Polis ekipleri İstanbul dışında olduğu öğrenilen Ruşen Çakır'ın bulunduğu adrese gitti. Polis ekiplerinin Çakır'ı Sakarya'dan İstanbul'a getirdiği öğrenildi. Şüphelilerin tamamı adli tedbir olarak yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında ifadesi yer alan 'İlke' isimli gizli tanık, Murat Ongun'un, İmamoğlu'nun sadece medya ilişkilerini değil tüm gayriresmi ilişkilerini de yürüten bir isim olduğuna dikkat çekmişti. İfadede, medyadaki çok sayıda ismin fonlandığı ifade edilmişti. İfadeye göre, birine para verilecekse bu Murat Ongun'un kontrol ve talimatları ile veriliyordu.