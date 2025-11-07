CHP'li İBB’de rüşvet ve medya ağı deşifre edildi! Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı bağlantısı açığa çıktı

Murat Ongun. (takvim.com.tr) ONGUN'UN KİRLİ İŞLERİ İlke, ifadesinde, "Murat da bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı'ya iletir. Emrah gerek medyanın organize edilmesinde gerekse de herhangi bir iş için birine para verilmesinde para sevkiyatını yapar. Murat'ın en yakınında asistanlığını yapan Göksu Bayraktaroğlu vardır" dedi. Bayraktaroğlu'nun Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun'un tüm kirli ilişikilerinin tamamına vakıf olduğunu söyleyen gizli tanık İlke, "Murat ve Emrah'ın kurdukları firmaları bilir. Ongun'un sürekli finanse ettiği gazeteciler vardır. Bu gazetecilere para teslimini de Emrah yapar. Bahar Feyzan, İsmail Saymaz, Yavuz Oğan, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak, Barış Pehlivan, Odatv, Soner Yalçın, Aslı Aydıntaşbaş, Nagehan Alçı, Şaban Sevinç isimli kişi ve kurumları finanse eder" dedi.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu. (takvim.com.tr) "RUHSAT DAHİ VERDİLER"

Gizli tanık 'İlke', 'Şaban Sevinç Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ile de yakındır. Halk TV'ye finansman sağlar. Mahiroğlu'nun Boğaz'da yapmış olduğu binasına ruhsat dahi verdiler" ifadelerini kullandı.