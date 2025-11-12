C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası!

Gürcistan’da düşen C-130 kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Uzmanlar kazanın yalnızca teknik arızayla açıklanamayacağını, sabotaj ve dış müdahale ihtimallerinin de değerlendirildiğini belirtiyor. A Haber’e konuşan Pilot-Elektronik Mühendisi Ahmet İzgi, C-130’un Gürcistan sınırına girdikten kısa süre sonra yaklaşık “7–8 kilometre yukarıda bir olaya maruz kalmış olabileceğini” belirterek, enkazın kilometrelerce alana yayılmasının uçağın havada parçalandığını gösterdiğini söyledi. İzgi, bu bulgunun kazadan ziyade ani bir dış etkeni işaret edebileceğini vurguladı. Kara kutu ve telsiz kayıtlarının çözülmesiyle 20 askerimizin şehit olduğu facianın nedeni netlik kazanacak.