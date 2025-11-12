PODCAST CANLI YAYIN
C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası!

C-130 kazasında uçak havada parçalandı iddiası!

Gürcistan’da düşen C-130 kargo uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Uzmanlar kazanın yalnızca teknik arızayla açıklanamayacağını, sabotaj ve dış müdahale ihtimallerinin de değerlendirildiğini belirtiyor. A Haber’e konuşan Pilot-Elektronik Mühendisi Ahmet İzgi, C-130’un Gürcistan sınırına girdikten kısa süre sonra yaklaşık “7–8 kilometre yukarıda bir olaya maruz kalmış olabileceğini” belirterek, enkazın kilometrelerce alana yayılmasının uçağın havada parçalandığını gösterdiğini söyledi. İzgi, bu bulgunun kazadan ziyade ani bir dış etkeni işaret edebileceğini vurguladı. Kara kutu ve telsiz kayıtlarının çözülmesiyle 20 askerimizin şehit olduğu facianın nedeni netlik kazanacak.

Bunlar da Var

Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Annesiyle birlikte ölü bulunan Osman Helvacı'nın o videosu yürekleri yaktı!
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Bursa İnegöl’de feci kaza: Otomobil tıra çarpıp altına girdi! 3 yaralı
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi
Diyarbakır’daki viyadük kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle