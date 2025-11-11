500 bin konuta büyük ilgi: Ev heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu





KURALAR ARALIK'TA

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek. Konutların satış bedeli 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci bu ay başlayacak projede, ilk kuralar Aralık'ta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.