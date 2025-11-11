PODCAST CANLI YAYIN

500 bin konuta büyük ilgi: Ev heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular büyük ilgi gördü. Banka önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, başvuru heyecanı yaşayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Proje kapsamında ilk kuralar Aralık’ta çekilecek, konut teslimleri Mart 2027’de başlayacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
500 bin konuta büyük ilgi: Ev heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu

Başvuruların ilk gününde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, Düzce'de bir ev hanımı başvurusunu gözyaşları içinde tamamladı.
Ev hanımı, "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım" dedi. Edirne'den başvuran Gökhan Kokoroz da"Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje, kira öder gibi ev sahibi olacağız" diye konuştu. Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş ise "İnşallah tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar" ifadesini kullandı. Tekirdağ'dan başvuran Recep Acar da 2 saatte başvurusunu tamamladığını söyledi.



Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular dün başladı. e-Devlet üzerinden dün kimlik numarasının son rakamı "0" olanlar başvururken, çok sayıda kişi de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubelerine akın etti.



BUGÜN SIRA "2" NUMARADA
e-Devlet üzerinden bugün TC kimlik numarasının son rakamı "2" olanların, yarın "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.



KURALAR ARALIK'TA
Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu ve/veya (şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri hariç) TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması gerekiyor. Hisseli ev tapularında ise gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon lirayı geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilecek. Konutların satış bedeli 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. İnşa ve ihale süreci bu ay başlayacak projede, ilk kuralar Aralık'ta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat