500 bin konuta büyük ilgi: Ev heyecanıyla gözyaşlarına boğuldu

Başvuruların ilk gününde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, Düzce'de bir ev hanımı başvurusunu gözyaşları içinde tamamladı.
Ev hanımı, "İnşallah çıkar. Kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım" dedi. Edirne'den başvuran Gökhan Kokoroz da"Projeyi duyunca mutlu olduk. Banka çok kalabalık. Vatandaşlara kolaylık sağlayan bir proje, kira öder gibi ev sahibi olacağız" diye konuştu. Başvuru için sırada bekleyen 25 yaşındaki Arif Ateş ise "İnşallah tüm eve ihtiyacı olanlara çıkar" ifadesini kullandı. Tekirdağ'dan başvuran Recep Acar da 2 saatte başvurusunu tamamladığını söyledi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular dün başladı. e-Devlet üzerinden dün kimlik numarasının son rakamı "0" olanlar başvururken, çok sayıda kişi de Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubelerine akın etti.
BUGÜN SIRA "2" NUMARADA
e-Devlet üzerinden bugün TC kimlik numarasının son rakamı "2" olanların, yarın "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.
Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.