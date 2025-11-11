PODCAST CANLI YAYIN

TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyondaki koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelecek!

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelecek.

Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş komisyondaki koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelecek!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin koordinatör grup başkan vekilleri ile bir araya gelecek.

Ayrıntılar geliyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider
İstanbul'da yine metrobüs arızası: Kuyruğun ucu bucağı yok!
D&R - E-TİCARET
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
D&R
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi! Gözler Bakan Bak ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nda
İdefix
Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları
Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe! Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler "butlan" talep etti: Mevcut CHP şaibelerden arınmadan meşru olamaz