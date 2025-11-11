Milli Ağaçlandırma Gününde fidanlar toprakla buluştu

"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluştu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için başlatılan Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 81 ilde adeta yarış halinde fidan sahiplenildiğini belirterek, "Fidan sahiplenmede Çanakkale, Niğde, Erzincan ve Iğdır gibi illerimiz başı çekiyor. Sistemimizde bulunan 15 milyon fidanın tamamının sahiplenilmesini hedefliyoruz." dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmişti.