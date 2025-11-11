PODCAST CANLI YAYIN

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı

Kapalıçarşı'daki kara para trafiğine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen milyonlarca liralık kirli paranın Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı belirlendi. MASAK raporlarıyla delillendirilen aklama zincirinde paravan şirketler, sahte hesaplar ve kripto transferleri kullanıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alınırken, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına yönelik kara para operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

76 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda, 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARA AKLANDI&NBSP;
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.

TAKVİM yazdı Lalelideki kara para soruşturması CHPli İBBdeki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!TAKVİM yazdı Lalelideki kara para soruşturması CHPli İBBdeki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!

Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

10 İLDE OPERASYON: 335 MİLYON DEĞERİNDE VARLIĞA EL KOYULDU
Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İBB’de kurulan SİSTEMde Kapalıçarşı detayı! Kilit isim Fatih Keleş: Paralar yurt dışına uçurulduİBB’de kurulan SİSTEMde Kapalıçarşı detayı! Kilit isim Fatih Keleş: Paralar yurt dışına uçuruldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
D&R - E-TİCARET
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
D&R
CANLI | Turkuvaz Medya Spor Zirvesi başladı! Ödüller sahiplerini buluyor
İdefix
Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider
İstanbul'da yine metrobüs arızası: Kuyruğun ucu bucağı yok!
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evdeki kayıtları TÜBİTAK analiz edecek
Emekliye 39 bin 500 TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? İşte kasım kampanyaları
Trump ve Şara görüşmesi sonrası Şam'a yaptırımlar kaldırıldı | DEAŞ'a kontratak YPG'ye darbe
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız oyuncu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
Call center dolandırıcıları “Cehennem Necati” bağlantılı çıktı
İstanbul’a şakır şakır yağmur geliyor! Balkan soğukları kapıda, Meteoroloji o saati işaret etti! Balıkesir, Antalya, İzmir...
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler "butlan" talep etti: Mevcut CHP şaibelerden arınmadan meşru olamaz