Bakanlıktan restoranlar için yeni düzenleme: Masada şeffaflık dönemi! İkisi birden zorunlu oldu, uymayana ceza yolda

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi kurallarını sıkılaştırdı. Artık restoran, kafe ve pastanelerde sadece karekod yeterli olmayacak; fiyat listesi de müşteriye sunulmak zorunda. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelere idari para cezası uygulanacak. Amaç, tüketicinin fiyat konusunda tam ve doğru bilgilendirilmesi. İşte detaylar..

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi ve bilgilendirme kurallarında devreye giren yeni düzenlemelere uyulması için işletmelere hatırlatma yaptı. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde karekod uygulamasına geçilmiş olsa da, müşterinin istemesi halinde fiziki fiyat listesinin verilmesi zorunlu olacak. Ayrıca tartılarak satılan ürünlerde, ambalajın ağırlığının (dara) düşülmeden yapılan satışların tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedelediğine dikkat çekildi. Yeni uygulama kapsamında, ağır ambalajlarda mutlaka dara düşülmesi, kitap ve dergi gibi ürünlerde de fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla doğru şekilde sunulması gerekecek. Bakanlık, kurallara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacağını hatırlattı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ FİYAT ETİKETİ UYARISI

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere, son yapılan fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları için uyarıda bulundu.

Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde ekim ayında yapılan değişikliğe işaret edilerek, işletmelerin düzenlemeye uyum sağlaması için bilgilendirilmesi talep edildi.

Yönetmelikle, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, Bakanlığa iletilen tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için önem taşıdığına dikkat çekildi.

"ÖNEMSİZ AĞIRLIĞA SAHİP AMBALAJLAR DIŞINDA DARA DÜŞÜLMEDEN SATIŞ YAPILMAMALI"

Yönetmelikte yapılan değişikliklerin anımsatıldığı yazıda, "Açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeksizin satış yapılmasının, aykırılık teşkil ettiği, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarını zedelediği değerlendirildi. Bu kapsamda da açıkta satılan ürünlerin tartımı esnasında ürünlerin birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda daranın düşürülmesi zorunlu oldu." ifadesi kullanıldı.

KAREKOD VAR AMA LİSTE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Yazıda, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi ve vatandaşların fiyat bilgisine daha kolay erişim sağlanması amacıyla fiyat listelerinin karekod uygulaması ile gösterilmesine olanak sağlandığı anımsatılarak, "Bu işletmelerde fiyat listelerine masalarda ve iş yerinin giriş kapısının önünde tüketiciler tarafından kolaylıkla görünebilir ve okunabilir durumda yer verilmesi zorunluluğu halihazırda bulunuyor. Listelerin masalarda karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur." uyarısında bulunuldu.

"ELEKTRONİK FİYAT CİHAZLARI ÇALIŞIR KONUMDA OLMALI"

Kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine ve uygulamada güçlükler yaşandığına işaret edilen yazıda, bu doğrultuda teknolojik imkanlardan faydalanılarak söz konusu güçlüklerin giderilmesi, işlemlerin kolaylaştırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için bu ürünlerin fiyat bilgisinin sunulmasında elektronik cihazların da kullanımının mümkün hale getirildiği anımsatıldı. Yazıda, kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulduğu durumlarda söz konusu cihazların çalışır halde, kolaylıkla ulaşılabilir bir noktada olması ve yeterli sayıda bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

İNDİRİM SATIŞLARINDA 10 GÜNLÜK KURAL: UYMAYANA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Yazıda, fiyat indirimine giren mal veya hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, indirimden önceki satış fiyatı ile indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğunun devam ettiğine dikkat çekilerek, bu kapsamda indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu getirildiği aktarıldı.

Yazıda, yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğine ve buna aykırı davrananların tespiti durumunda idari yaptırım uygulanacağına işaret edildi.

