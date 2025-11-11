Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi ve bilgilendirme kurallarında devreye giren yeni düzenlemelere uyulması için işletmelere hatırlatma yaptı. Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde karekod uygulamasına geçilmiş olsa da, müşterinin istemesi halinde fiziki fiyat listesinin verilmesi zorunlu olacak. Ayrıca tartılarak satılan ürünlerde, ambalajın ağırlığının (dara) düşülmeden yapılan satışların tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedelediğine dikkat çekildi. Yeni uygulama kapsamında, ağır ambalajlarda mutlaka dara düşülmesi, kitap ve dergi gibi ürünlerde de fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla doğru şekilde sunulması gerekecek. Bakanlık, kurallara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacağını hatırlattı.

İşletmeler yeni kurallara uyup uymadıkları konusunda denetlenecek ve kurallara uymayanlara ekipler tarafından cezai işlem uygulanacak (Foto: AA) TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ FİYAT ETİKETİ UYARISI Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere, son yapılan fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları için uyarıda bulundu. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuya ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde ekim ayında yapılan değişikliğe işaret edilerek, işletmelerin düzenlemeye uyum sağlaması için bilgilendirilmesi talep edildi. Yönetmelikle, perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasların düzenlendiği aktarılan yazıda, Bakanlığa iletilen tüketici şikayetleri ve çeşitli sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemenin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ile doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için önem taşıdığına dikkat çekildi.