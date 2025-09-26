İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör

İŞÇİLER GREVE GİTTİ SOKAKLAR ÇÖP DAĞLARIYLA DOLDU İzmir'de geçtiğimiz haftalarda Buca, Karabağlar ve Konak ilçeleri ile başlayan çöp krizi bu sefer de kentte en yoğun nüfusun yaşadığı Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine sıçradı. İşçiler Karşıyaka Belediyesi'nde 5, Çiğli Belediyesi'nde ise 2 aylık maaşlarını alamayınca iş bıraktı.

Karşıyaka, Çiğli ve Buca'daki çöp dağları İzmirlileri bezdirdi. Vatandaşlar, " Özgür Özel koltuk kavgasını bıraksın, halkın gerçek sorunlarıyla uğraşsın. Silivri'ye gideceğine İzmir'e gelsin. Rezaleti kendi gözleriyle görsün" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e tepki gösterdi.

"BÖYLE PİSLİK GÖRMEDİM" Emekli bankacı Enver Güzel (48) ise, "2003'ten beri Karşıyaka'da yaşıyorum. Böyle bir pislik görmedim. Fareler kol geziyor. Hastalığa yakalanacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan koltuk kavgasını bıraksın, İzmir'e gelsin rezaleti kendi gözleriyle görsün" dedi.

"İZMİR BUNU HAK ETMİYOR" Bir çocuk annesi Figen Özboyacı (45), " Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir bunu hak etmiyor. İzmir ve Karşıyaka, CHP'nin kalesi olarak görülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e gelip partisinin kalesi şehrin ne halde olduğunu görsün. Sokaklar çöp içinde. İnanılmaz koku var. Etrafa mikrop saçılıyor. Yakında fareler de sokaklara çıkacak. Yurtdışından müşterilerimiz görünce şoke oluyor. İzmir'in neden bu halde olduğunu anlatamıyoruz" diye konuştu.

İki ilçede cadde ve ara sokaklarda biriken çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Sabah'a konuşan İzmirli vatandaşlar şu sözlerle yaşanan rezalete tepki gösterdi.

UTANÇ VERİCİ

Emir Atalay da, "Yemek sektöründeyiz. Temizlik çok önemli. Dükkân ne kadar temiz olsa da sokaklar da temiz olmalı. Dışarı çıktığımızda nefes alamıyoruz. Özgür Özel, buraya gelip 'Bu şehre ne yaptınız?' diye sorsun" dedi.

Eda Engin ise, "Ofisimde oturamıyorum. Kapıyı açınca sinekler içeri giriyorlar. Sinek ilacıyla yaşıyoruz. Akşamları fareleri görmeye başladık. Çöpler nedeniyle yol kapandı, kullanamıyoruz. İzmir gibi kentin bu duruma gelmesi utanç verici" diye konuştu.

Fotoğrafta: Aysel Güral

Aysel Güral, "Hizmet yok. Pislik çok. Eskiden Karşıyaka'ya imrenirdik. Ne hale geldi. Varoş bir yere döndü. Olan vatandaşa oluyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım" dedi.

Erdem Karadişoğlu ise, "Deniz kenarında da kanalizasyon kokusu var. İzmir'e yıllardır bir çivi çakılmadı" diye konuştu.

Duygu Aydın, "Görüntü güzel değil. Sinekler dolu. Koku var. Fareler ve böcekler var. Bunlardan şikâyetçiyim. Belediye başkanından bu manzarayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

ÇÖP DAĞLARINA BAKANLIKTAN İNCELEME

İZMİR'DE halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan çöp sorunu İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çok sayıda şikâyet üzerine bakanlık İzmir'in Buca, Karabağlar ve Konak belediyeleri hakkında inceleme başlattı. Ardında da kente 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Mülkiye müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan, özellikle çöp yığınlarının yoğun görüldüğü Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde inceleme başlattı. Belediyelerden resmi bilgi ve belge talep eden müfettişler, kısa süre içinde raporlarını hazırlayıp bakanlığa sunacak. Müfettişlerin hazırlayacakları rapor bundan sonra izlenecek yolu da netleştirecek.



BAKANLIĞI SUÇLAYAN CHP'Lİ GÖKAN ZEYBEK'İ TUGAY YALANLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Çiğli Harmandalı Katı Atık Tesisi'nin bakanlık tarafından kapatıldığını öne sürerek, bu sebeple kentte çöplerin biriktiği iddiasını ortaya attı.

Zeybek'i yalanlayan isim ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tugay, "Genel başkan yardımcımıza yanlış bilgi aktarılmış. Bu alanın kapatılması bakanlık kararıyla değil, mahkeme kararıyla oldu. Tekrar açılması bakanlığın bize verdiği onayla oldu" dedi.

MECLİS ÜYELERİNDEN PROTESTO

Çöp krizinin yaşandığı Çiğli'de CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kredi çekip işçi borçlarını ödemek için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdı. Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri yaşananları protesto ederek toplantıya katılmadı. CHP'li meclis üyelerinin katıldığı oturumda, borçlanma için belediye başkanına yetki vermeyi öngören önerge komisyona sevk edildi.